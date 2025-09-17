Общината да осигури 300 хиляди лева в бюджета си за 2026г. за изготвяне на фитосанитарна оценка на дървесната растителност на територията на града във всичките му райони- по 50 хиляди за всеки от районите. За това настоява в свое предложение групата на ГЕРБ в местния парламент. Предложението на съветниците е внесено в извънреден порядък и ще се гледа на заседанието на ОбС утре.

В точката се припомня, че последната паспортизация на уличното озеленяване е правена преди десет години, а към днешна дата има значителен брой неизпълнени заповеди за премахване или оформяне на опасни дървета. Съветниците от ГЕРБ припомнят в предложението си още, че има болни и опасни дървета, които застрашават живота и здравето на пловдивчани. Те са категорични, че има силна необходимост от извършването на пълна фитосанитарна оценка, като се създаде актуална база данни за състоянието на дървесната растителност. Това би отворило възможност да бъде изготвена дългосрочна програма за озеленяване и опазване на зелената система на града.