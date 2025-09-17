Задача за домашна работа на пловдивски кметове: Къде е боята за пешеходни пътеки?

Безопасността на децата не търпи отлагане!



На 15 септември училищните дворове грейнаха в празнични балони и фанфари. Политици с костюми и широки усмивки държаха речи за „бъдещето на България“. Медиите заснеха усмихнати ученици и трогнати родители. И толкова.

Реалността на бул. „Александър Стамболийски“ в Пловдив е различна – там бъдещето на България буквално пресича на собствен риск. За десетки семейства пътят до училище не е ритуал на знанието, а ежедневна битка за оцеляване. Вместо да следват „пътеките на безопасността“, децата газят в кал, заобикалят дупки и се молят автомобилите да ги забележат.

Обще по темата четете в статията Управата на града призна, че е безсилна пред „ужасът ВиК“.

Това е голямото лицемерие. В детска градина „Малина“ вчера, по време на даване на старта на „Седмицата на безопасността по пътищата“, родител предлага елементарна идея – подписка или поне човек, който да спира движението в пиковите часове. Получава отказ, защото „Не можем да застанем срещу работодателя“. Така институцията предпочита да защити себе си, вместо децата.

Снимката на корицата показва първото домашно за първокласниците. Докато учителките раздават листи за оцветяване на светофари и рисуване на пешеходни пътеки, в реалността децата нямат нито светофари, нито пътеки, а някъде и тротоари. На теория рисуват безопасност, на практика рискуват живота си.

Национални кампании и местни жертви

Преди броени дни иОД на МВР обяви, че стартира ежегодната акция „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя“. Пресконференции, банери, обещания. Но в Пловдив през лятната ваканция трагичната статистика отчита един загинал и 62 пострадали под 18 години. Тази цифра казва повече от всички речи.

Рекорден брой пострадали деца при катастрофи в Пловдивско през лятната ваканция

Докато министри и кметове позират пред камерите, децата на Пловдив продължават да учат един урок, който никой не е включил в учебната програма:

Как да оцелееш по пътя до училище.

Време е за кофи с боя

В задълженията на Общинско предприятие „Организация и контрол на транспорта“ влиза подновяването на пътната маркировка пред училища и детски заведения, преди старта на всяка учебна година. За настоящата те не са нанесли и един сантиметър нова боя. Защо? Отговорът е „няма пари„.

Историята на Пловдив помни много изтрити зебри и много затрити животи. От първо лице единствено число ще припомя – Историята на една пътека, която пази човешки животи или как някой трябва да умре, за да се случат нещата.

Децата не се нуждаят от празни речи и празни обещания, а от реални пешеходни пътеки и сигурни тротоари!

Ако институциите не могат да осигурят елементарна безопасност, родителите ще бъдат принудени да го направят с кофи с боя. Защото детските животи не могат да чакат следващата ви избирателна кампания, нито следващия празничен 15 септември.