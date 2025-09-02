Окръжна прокуратура – Пловдив привлече като обвиняем 27-годишен мъж, идентифициран като С.Н., за държане на високорисково наркотично вещество – фентанил – с цел разпространение.

Инцидентът е станал на 30 август 2025 г. в пловдивския квартал „Изгрев“. При полицейска проверка на ул. „Ландос“ С.Н. бил спрян, а в ръчната му чанта били открити множество найлонови пакетчета със светлокафяв прах. При полевия тест веществото реагирало на фентанил. Общото количество на наркотика е 47,95 грама – достатъчно за около 301 дози, с пазарна стойност 5 755 лева.

Продължават активните усилия на служителите от областната дирекция на МВР за противодействие на престъпленията с наркотици. Като част от набелязаните мерки ежедневно се проверява всяка информация, свързана с употреба или разпространение на високорискови вещества, под периодичен контрол са и местата, посещавани от представителите на известния криминален контингент по тази линия.

С.Н. е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор. На 2 септември Окръжна прокуратура – Пловдив е внесла искане до съда за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“. По случая е образувано бързо производство под наблюдение на прокуратурата за престъпление по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс.

От МВР подчертават, че борбата с разпространението на високорискови наркотици, като фентанил, остава приоритет, а полицейските действия ще продължат с цел ограничаване на достъпа на обществото до тези изключително опасни вещества и предотвратяване на трагични инциденти, свързани с тяхната употреба.