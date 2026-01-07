Мултижанров творчески комплекс с амфитеатрална зала за 5 000 зрители може да се появи на частен терен в подножието на Младежкия хълм. Проектът е инициатива на екипа на Сдружение „Творчески комплекс Инкубатор“, който реализира Plovdiv Stage Park, и за него вече има внесено при главния архитект предложението за изменение на ПУП – ПРЗ за имота между бензиностанцията на бул. „Христо Ботев“ и Стоматологичния факултет. Залата е дългосрочно планиран завършек на визия за културно развитие в подножието на хълма от „Инкубатор“ и вече е предмет на дискусия с градската управа, след отменената конкурсна процедура за облагородяване на част от територията и последвалия диалог между двете страни.

„Проектът „Парк „Младежки хълм“ – Plovdiv Stage Park – изграждане на център за сценични изкуства, култура и креативно предприемачество“, вписан в ПИРО 2021–2027 и одобрен от Общинския съвет – Пловдив, е замислен още преди повече от седем години и стъпва върху вече реализирана културна среда. Изключително важно уточнение, което държим да направим, е че Мултижанровият творчески комплекс ще бъде изграден извън обхвата на природната забележителност, върху частен терен, граничещ с бул. „Христо Ботев“, стопанисван и управляван от Инкубатор. Комплексът не е замислен като обикновена сграда, а като ландшафтен културен проект, който се вписва в подножието на хълма, без да нарушава природния силует, работи с терена, зеленината и визуалните оси, създава плавен преход между градската среда и парка и допринася за децентрализация и надграждане на културната инфраструктура на града“, съобщават от „Инкубатор“.

Арт центърът ще включва основна амфитеатрална зала с капацитет до 5 000 души, адаптивни пространства за сценични, музикални, визуални и образователни формати, галерийни зони и пространства за творчески индустрии, обединени под един архитектурен и функционален замисъл. Параметрите на проекта са съобразени с градската инфраструктура, транспортната достъпност и контекста на зоната.

“ Предложението за изменение на ПУП – ПРЗ се основава на необходимостта от устройствено осигуряване на обект от културната и социалната инфраструктура с обществено значение, представляващ основен елемент на стратегическия проект „Парк ‘Младежки хълм’ – Plovdiv Stage Park – изграждане на център за сценични изкуства, култура и креативно предприемачество“, вписан в Плана за интегрирано развитие на община Пловдив (ПИРО 2021–2027) с решение на Общински съвет – Пловдив. ПИРО като стратегически документ по Закона за регионалното развитие определя проекта като приоритетно инвестиционно намерение, което следва да бъде устройствено обезпечено чрез изменение на действащия ПУП, съгласно изискванията на ЗУТ“, се казва в предложението на екипа на „Инкубатор“ до главния архитект.

От там се мотивират, че изменението е необходимо с оглед определяне на нов режим на застрояване позволяващ изграждането на сграда с културни, образователни и обществени функции. Към момента според действащия статут на терена там може да има ниско застрояване до 10 м., като действащият ПУП – ПРЗ го определя като Устройствена зона „Оз – озеленени площи“, с нормативи плътност на застрояване до 10%, КИНТ до 0.1 и предназначение за озеленяване, ажурни конструкции, временни съоръжения, рекреация. Този статут не позволява изграждане на постоянна обществена сграда за развитие на културна инфраструктура и реализиране на стратегическия проект по ПИРО. Затова от „Инкубатор“ молят градската управа да издаде заповед за изработка на проект за изменение на ПУП – ПРЗ, с което да се въведат подходящи устройствени показатели- плътност на застрояване 40–60%, КИНТ 1.5–2.0, височина съобразно функционалните изисквания на залата, които показателите съответстват на параметрите за зона за обществено обслужване.

“ Проектното предложение е разработено с основна цел минимално въздействие върху съществуващата паркова среда на парк „Младежки хълм“, както и компенсиране на застроената площ чрез интегриране на активни зелени елементи в архитектурата на сградата. Сградата не се разглежда като изолиран обект, а като част от ландшафтната система на парка, чрез прилагане на зелен покрив и вертикално озеленяване на фасадите, които изпълняват както екологични, така и

визуално-композиционни функции“, допълват намеренията си от Сдружение „Инкубатор“.

Председателят му Стефан Горанов съобщи, че разговорът за бъдещето на Младежкия хълм вече е на прав път.

„След обществената реакция около конкурсната процедура за облагородяване на част от територията и последвалото ѝ прекратяване, Община Пловдив и Сдружение „Творчески комплекс Инкубатор“ влязоха в конструктивен диалог и започнаха съвместна работа. По инициатива на Инкубатор бяха поставени публично въпроси, свързани със синхрона между конкурсното задание и вече реализираните дейности на терен. В отговор общината покани сдружението на работна среща, която премина конструктивно и постави началото на правилен модел за развитие на обществените зони на Младежкия хълм – чрез диалог, експертиза и грижа за обществения интерес“, коментира Горанов.

И двете страни в този диалог споделяли разбирането, че Младежкият хълм е защитена територия и че зелената му система трябва да бъде запазена и развивана отговорно. Поради тази причина бъдещите действия трябва да бъдат насочени към подобряване на обществените пространства,

съхраняване на природния характер на хълма и ясно синхронизиране между защитената територия, парковата среда за почивка и спорт и зоните за културна инфраструктура.

„Важно е да се подчертае, че позицията на Инкубатор не беше насочена срещу развитието на Младежкия хълм, а срещу риска от несинхронизирано планиране. Прекратяването на конкурсната процедура и последвалият разговор показаха готовност за по-добра координация и отчитане на реалната ситуация на място. Срещата между двете страни не сложи точка, а постави начало – на процес, в който институциите и организациите с реален опит работят заедно, вместо паралелно“, допълва Стефан Горанов.