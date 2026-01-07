Финландско-британското дуо NYOS забива в Пловдив

Финландско-британското авангардно нойз-рок дуо NYOS се завръща в България с концерт в Пловдив на 22 януари, и в София на следващия ден. Музикантите ще представят новия си албум Growl.

NYOS са китаристът Том Брук от Лийдс и барабанистът Туомас Кайнулайнен, закален на финландската пънк и хардкор сцена. Група са от 2014 и оттогава имат издадени 7 пълнометражни албума и няколко дузини сингли. Свирили са на една сцена с Zeal & Ardor и The Comet Is Coming, а музиката им е наистина „нещо като нож, нещо като цвете, изобщо като нищо на света“, съчетавайки мат-рок и пост-рок с фрий джаз, ембиънт и нойз.

NYOS иначе е име на вулканично езеро в Камерун. Барабанистът Туомас се шегува, че при всичките „хиляди езера“, които имат в своята страна, накрая са избрали камерунско езеро за име на групата си. А Том, британец по рождение и финландец по местожителство (a отскоро и по паспорт), добавя, че са търсили точно такова име, защото музиката им е като плуване в опасни води. „И няма нужда да знаеш финландски, за да ти хареса – добавя Туомас – Защото е инструментална“.

За пловдивския концерт на 22 януари (четвъртък), който е и първи за „Аларма Пънк Джаз“ за годината, към NYOS ще се присъедини триото „ДЪЖД“, метъл банда от Пловдив, комбинираща post, doom, black и други подбрани измерения на тежката музика. Те ще изпълнят песните предстоящото си дебютно ЕР – кулминацията на 10-годишната си съвместна история от един предишен живот. За тези от вас, които още не са слушали „ДЪЖД“, че това е групата на Васил Бракалов, иначе – китарист в ТДК. Концертът в Пловдив се организира със съдействието на Национален фонд „Пост Култура“.

В София на следващия ден – 23 януари (петък) – специалните гости на NYOS са Born Erased, новото творческо амплоа на Ангел Симитчиев (Amek, Dayin, Expectations, ex-Mytrip) с Неди Миладинов на барабаните.