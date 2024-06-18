Млада жена припадна в автобус по линия номер 1 в час пик в Пловдив, съобщиха очевидци пред Под тепето.
Климатикът в автобуса е работел, категорични са пътниците, просто не е смогвал в жегата, разказаха те пред репортера ни.
Шофьорът е останал на спирката на тунела Север, докато пристигне линейка.
Пет жени са пазели сянка и са веели допълнително на припадналата в очакване на Спешната помощ, която са изчаквали близо 20 минути да пристигне на място в трафика след 17 часа днес.
Заедно с медиците е пристигнала и патрулка, пострадалата е откарана в лечебно заведение, по данни на свидетели тя е дишала.
611 коментари
ed medicine online Ed Pills Afib cheap ed pills
canada pharmacy online https://viagranewark.xyz/# Generic Viagra for sale
your discount pharmacy https://edpillsafib.com/# EdPillsAfib
https://corpharmacy.com/# Cor Pharmacy
Viagra Newark: ViagraNewark – ViagraNewark
https://viagranewark.com/# Viagra generic over the counter
ViagraNewark: ViagraNewark – Viagra Newark
rx online https://corpharmacy.com/# international online pharmacy
Cor Pharmacy: pharmacy websites – legitimate canadian mail order pharmacy
Cor Pharmacy Cor Pharmacy CorPharmacy