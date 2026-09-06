Митрополитът в Деня на Съединението: Нека бъдем миротворци

„Нека бъдем миротворци. Нека бъдем съединени“. Това би призивът, който отправи в Деня на Съединението Николай Пловдивски в празничното си слово под купола на храм „Св. Богородица“. Миротворчеството бе основния акцент в обръщението на пловдивския митрополит към присъстващите на тържествения молебен.
Там по традиция бе строена цялата местна власт. Първи в официалните редици бяха кметът Костадин Димитров и областният управител Георги Янев, но най- близо до олтара бе архонтът на пловдивската епархия Георги Гергов.
След молебена владиката прикани всички в двора на храма, за да бъде почетена паметта на Гаврил Кръстевич.
По-късно официалните лица поднесоха венци и цветя под паметната плоча на майор Райчо Николов край Римския стадион, а първата част от днешните церемонии завърши пред паметника на Захари Стоянов в Градската градина.
Един коментар
Кара си с даденото му по рождение от татенцето Методи Севаст.. Стоиме.. ДВЕСТАименов, БАРЕТА (Бияч на БКП) именце милият – без МОНАШЕСКО, задължително при пострижение и отречение от светската суета. Защо ли? Защото манастир не е помирисвало изчадието комунистическо, никога не е бил честен и почтен МОНАХ, камо ли отшелник, постник, духовник…
Пазарлъкът изглежда е бил под преструвка „религиозническа“ да го парашутират да МУТРО-полит-иканства из Румелията, да интригантства, да угоява …когото трябва (взаимно, да). От пръв поглед още от Името Миколай-Герголюб Баретов си личи = Аятоллахът със злия поглед, с ролекса и лимузината със пожарникарска сигнализация е Ментарджия, Далавераджия, не е читав тоя с неговата непризната не-акредитирана килийна измислена като за баш-будали „академия“.
„Академично“ ли беше пЪрвенюшкото подобряване на Света Марина да я нагизди като някаква ючбунарска г-ца и да оскверни съкровените древни стенописи – или опростачаване, герго-селяндурско? Ново висше стъпало в *р*вославната култура на Града според прокурорското *р*восъдие!
Нека спестим подробности за психо-диагнозите на Кольо-студентчето което обявило, че е хванало Дядо Господ за шлиферо. На болни хора не се подиграваме.
През турско можеше да има значение какво проповядва Миколай-Герголюб Баретов. И кому раздава Тиквен Медал „ЕРМ“ /Херм /Хермес – на ортаци КлептоКрати, съзаклятници в нотариалните му магьосничества.
САН КИРИКО = кражбата на века от *р*вославието подпомогнато от *р*восъдието: от МАА =Междунар. Академия по Архитектура, от джоба и от залъка на архитектите, отчислявали десетилетия наред половината от всеки хонорар – без нито стотинка църковна нито държавна. Само укрепването на свлачището костваше колкото Палатите около разкашканото църкве, проектирани като „да мязат“ от засл. арх. Любо Шинков, НИПК.
Ами като настъпи ВИДОВДЕН, попе, Геената Огнена как ще прескочиш? Или ти си делови ючбунарски бизнисменин и в такива работи НЕ ВЯРВАШ?
Нация от ПОСЛУШНИЦИ много им се иска на мутро’полит’ика и на неговите биячи, попадии, архонти, архонтеси и архонтчетата им. ДЪРЖАВНА църква – и драпат за заплати за задължително „веро“учение за неизтрезняващите презвитери. И на войската се натрапват юродите.
Надали.
В белите държави в 21 век средновековни акъли важат само вътрешно в секти, култове, клубове и мормонски племена и масонски ложи. Свобода на съвестта има постигната. Който иска семинария – прав му път. Аятоллахът да си царува …в Азия!
Скептично бяхме предупредени още от колегата Волтер -който умеел да размишлява, да мисли и дори да измисля, според Чомски- че в момента в който Първият Тарикат се запознал с Първия Будала – в тоя момент възникнала Организираната Религиозност. Направа човешка, пълна с грешки, каквото и да ни лъжат: никое Зевсово Божество не е изрекло нищо от безбройните iийудео-христи-ислямски лъжеПророчества, легенди и Дала-ВЕРИ. Не е Божие Слово. ЛЪЖАТ.
Религия е нещо различно от ВЯРА. Организираната в институции “вцърковена” РЕЛИГИЯ е хорска направа. Нещо човешко =пълно със грешки. Цели да организира и командва паството, стадото, народа, тълпите, масите кръстоносци срещу джихадисти. Правилните християнци срещу ПО-правилните из ирландските махали. Суни срещу Шиа / тутси-хути = в изпълнение на нечии заповеди и интереси. А второто след Религ-Идеологическите фанатизми проклятие върху човечеството е Патрио-Шови-Национал-Нацизмът. Междуселски-Махленски-Мафио-Клуб-ФЕНски гангстеризъм. Омраза срещу различаващите се от племето, смърт за дисидента!
ВЯРАТА си е друго, вътрешно, искрено, истинско, без професионални посредници със златен телефон до „Горе“. Без командири. Както българските БогуМили научиха западните Катари и света, божественото е във всекиго, в Съвестта. Гностици бяха първите християни идеалисти преди самозвани епи-скопи (над-взиратели) да ги яхнат и оглозгат.
Задължителни идеологии, (всуе)верия и ритуали вече отдавна не важат. Претръпнахме. ВиК попе, Великден и Коледа, толкоз. „Държавна“ църква в епохата на Фердинанд и Батенберг е била подпора за военачалниците, но в 2023 по инерция пред каква ВОЙСКА се пъха попът със или без покана? Самарското знаме в Музея е защитено от попадиите, мерсиме!
БългароСъветската сибир-азиатска *р*вославна секта Гундяева ни е дъщерна, отцепила се в Схизма от майчината ни изконна византийска Константинова Вселенска Катедра и не е меродавна за душевността нито за духовността на румелийския народец.
След комунистическите вярвания, практики и квази-религия Суверенът вече е Конституционно отделен от фирмата БП”Църква” Лимитед.
По-хигиенично е…