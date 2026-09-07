Пловдив отбелязва Европейската нощ на прилепите с богата програма 

ОП „Зоологическа градина – Пловдив“ организира отбелязване на Европейската нощ на прилепите на 9 септември (сряда) от 18:00 часа пред Зоологическата градина на Гребната база.

Инициативата се провежда съвместно с Дирекция „Опазване на околната среда“ към Община Пловдив, РИОСВ – Пловдив, Регионалния природонаучен музей – Пловдив, Спелео клуб „Пълдин“ и Сдружение „Зелени Балкани“.

„С това събитие искаме да покажем на посетителите, че прилепите са не само интересни и загадъчни животни, но и изключително важна част от природата. Те имат ключова роля за поддържането на екологичното равновесие и са естествен помощник в борбата с вредителите“, посочи директорът на ОП „Зоологическа градина – Пловдив“ Венцеслав Петков.

Програмата ще започне в 18:00 часа с официално откриване от представители на организаторите. След това са предвидени разнообразни занимания за деца и възрастни, които ще позволят на посетителите да се запознаят отблизо със света на прилепите.

От 18:15 часа ще се проведе четене на детската книжка „Прилепчето Дарки“ от Милослава Михайлова с участието на РИОСВ – Пловдив. За най-малките посетители са предвидени още рисуване на лица с бои, организирано от екипа на Дирекция „Опазване на околната среда“, както и изработване на маски на прилепи от Регионалния природонаучен музей – Пловдив. Спелео клуб „Пълдин“ ще представи демонстрация на пещернячески възли.

От 19:00 часа д-р Станимира Делева, биолог в ОП „Зоологическа градина – Пловдив“, ще представи лекцията „Прилепите в нова светлина: факти и открития за прилепите от последните години“. Тя ще разкаже повече за тези уникални животни и за новите научни открития, свързани с тях.

В 19:40 часа посетителите ще могат да гледат седемминутния филм „На гости в мрака“, продукция на Регионален исторически музей – Русе.

Кулминацията на вечерта ще бъде след залез слънце. От 20:00 часа д-р Станимира Делева ще поведе участниците на нощна разходка с ултразвуков детектор. По време на разходката посетителите ще научат как работи ехолокацията при прилепите и ще имат възможност да чуят техните звуци в реално време.

През цялото време гостите ще могат да разгледат и тематичната фотоизложба на Сдружение „Зелени Балкани“, посветена на прилепите.

Основната цел на информационната кампания е да привлече вниманието към ключовата роля на прилепите и да разсее някои от широко разпространените митове за тях. Европейските прилепи са изцяло насекомоядни и са незаменим естествен помощник на земеделските производители в борбата с вредителите. Те допринасят и за естественото ограничаване на популациите на комари, като по този начин имат значение както за екосистемите, така и за качеството на градската среда.

Организаторите канят всички жители и гости на Пловдив да се присъединят към Европейската нощ на прилепите и да открият света на тези удивителни нощни животни.