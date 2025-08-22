Майката на прегазената от АТВ Христина: Лекарите казаха, че дъщеря ми няма шанс

Снимка: БНТ

Близки на 35-годишната жена, която пострада при инцидента с АТВ в Слънчев бряг и е на командно дишане, се събраха на протест пред Съдебната палата в Бургас. Протест има насрочен и в Пловдив- в 12 часа пред съдебната палата. Недоволството на хората е срещу решението на съда за „домашен арест“ на 18-годишния Никола Бургазлиев, който удари с АТВ петима души в курорта.

„Децата отидоха просто на почивка. На четвъртия ден, преди да си тръгнат, се случва злополуката“, разказа Златка Соколова, цитирана от Offnews. Тя е майка на пострадалата Христина и баба на момченцето, пострадало тежко при злополуката.

„Лекарите казаха, че дъщеря ми няма никакъв шанс. Марти мърда от време на време ръчичка, но още не се е събудил“, каза майката.

„Лекарите просто изчакват момента, в който сърцето ѝ ще спре да се повлиява от медикаментите и ще настъпи най-лошото за сестра ми – смърт. Те не казват период, но ми казаха, че със сигурност това ще е изходът“, каза братът на Христина.

Бащата на Христина каза за 18-годишния младеж: „За мен е просто терорист. Не трябва да е под домашен арест. Да се врежеш в тълпа и да убиеш хора – това е нещо ужасно.“

Те искат най-суровото наказание за 18-годишния младеж, причинил инцидента. Адвокатът на семейството заяви, че трябва да бъде повдигнато обвинение за умисъл. По думите му оттук нататък обвинението трябва да бъде между 15 и 20 години затвор или да има възможност за доживотен затвор. Това ще бъде и тяхното искане.

„Искаме справедливост и задържане под стража. Аз не познавам лично семейството, но за мен не е нормално да пратиш двама души в кома, единият вече в клинична смърт, и да си седиш вкъщи и да си обвинен за средна телесна повреда“, заяви Михаела Танчева, която организира протеста в Пловдив