Кубрат Пулев: Само безсилните посягат!

Заедно с Тодор Неделев и Николай Бухалов участват в кампанията против домашния тормоз
Информационна изложба „Зонта казва НЕ на насилието“ е разположена на пл.“Централен“ (ГАЛЕРИЯ)
Тазгодишната кампания „16 дни активност против насилието над жени” Зонта клуб – Пловдив стартира през седмицата с поставяне изложба с информационни табла на площад „Централен“ в града под тепетата.
Инициативата под наслов „Зонта казва Не“ (Zonta Says NO) е по повод 25 ноември – Международния ден за елиминиране на насилието над жени.
Тя продължава с отделни акции до 10 декември – международния ден за правата на човека.
Информационната кампания е подкрепена от известни личности, сред които: Кубрат Пулев, Николай Бухалов, Тодор Неделев, Кирил Еферемов, Кирил Кирилов, Юлий Толкин и други.
В продължение на месец гражданите и гостите на град Пловдив ще могат да я посетят и да се запознаят с подредени информационни пана около Форума и реновирания фонтан до Дома на армията.
Според статистическите данни, всяка втора жена в света е жертва на насилие от страна на партньора си, а всяка пета е подложена или заплашена от сексуално насилие.
В продължение на месец, фасадата на Дом на културата „Борис Христов“ ще е изписано в различни цветове „Зонта казва не на насилието“.
В първия ден от камранията на Зонта Акведуктът на Бунарджика светна в оранжево
693 коментари
darazplay login DarazPlay latest access address DarazPlay Bangladesh আপডেটেড লিংক
Fun88 Vietnam liên kết truy cập hiện tại Fun88 updated entry link liên kết vào Fun88 cho người dùng Việt Nam
PLANBET Bangladesh রেফারেন্স পেজ PLANBET এ ঢোকার আপডেটেড লিংক PLANBET Bangladesh রেফারেন্স পেজ