Кубрат Пулев: Само безсилните посягат!

Заедно с Тодор Неделев и Николай Бухалов участват в кампанията против домашния тормоз
Информационна изложба „Зонта казва НЕ на насилието“ е разположена на пл.“Централен“ (ГАЛЕРИЯ)
Тазгодишната кампания „16 дни активност против насилието над жени” Зонта клуб – Пловдив стартира през седмицата с поставяне изложба с информационни табла на площад „Централен“ в града под тепетата.
Инициативата под наслов „Зонта казва Не“ (Zonta Says NO) е по повод 25 ноември – Международния ден за елиминиране на насилието над жени.
Тя продължава с отделни акции до 10 декември – международния ден за правата на човека.
Информационната кампания е подкрепена от известни личности, сред които: Кубрат Пулев, Николай Бухалов, Тодор Неделев, Кирил Еферемов, Кирил Кирилов, Юлий Толкин и други.
В продължение на месец гражданите и гостите на град Пловдив ще могат да я посетят и да се запознаят с подредени информационни пана около Форума и реновирания фонтан до Дома на армията.
Според статистическите данни, всяка втора жена в света е жертва на насилие от страна на партньора си, а всяка пета е подложена или заплашена от сексуално насилие.
В продължение на месец, фасадата на Дом на културата „Борис Христов“ ще е изписано в различни цветове „Зонта казва не на насилието“.
В първия ден от камранията на Зонта Акведуктът на Бунарджика светна в оранжево
1 101 коментари
CanlД± casino oynamak isteyenler iГ§in kД±lavuz niteliДџinde bir site: п»їcasino siteleri 2026 Hangi site gГјvenilir diye dГјЕџГјnmeyin. OnaylД± casino siteleri listesi ile rahatГ§a oynayД±n. Detaylar linkte.
ï»¿Halo Bosku, cari situs slot yang mudah menang? Rekomendasi kami adalah Bonaslot. RTP Live tertinggi hari ini dan terbukti membayar. Isi saldo bisa pakai OVO tanpa potongan. Daftar sekarang: ï»¿Bonaslot rtp semoga maxwin.
Pin-Up AZ AzЙ™rbaycanda Й™n populyar kazino saytД±dД±r. Burada Г§oxlu slotlar vЙ™ canlД± dilerlЙ™r var. Pulu kartД±nД±za anД±nda kГ¶Г§ГјrГјrlЙ™r. ProqramД± dЙ™ var, telefondan oynamaq Г§ox rahatdД±r. GiriЕџ linki п»їЙ™traflД± mЙ™lumat yoxlayД±n.
п»їSalam dostlar, Й™gЙ™r siz keyfiyyЙ™tli kazino axtarД±rsД±nД±zsa, mГјtlЙ™q Pin Up saytД±nД± yoxlayasД±nД±z. CanlД± oyunlar vЙ™ rahat pul Г§Д±xarД±ЕџД± burada mГ¶vcuddur. Д°ndi qoЕџulun vЙ™ bonus qazanД±n. Sayta keГ§mЙ™k ГјГ§Гјn link: п»їhttps://pinupaz.jp.net/# burada uДџurlar hЙ™r kЙ™sЙ™!
ï»¿Merhaba arkadaÅŸlar, gÃ¼venilir casino siteleri arÄ±yorsanÄ±z, hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z listeye kesinlikle gÃ¶z atÄ±n. LisanslÄ± firmalarÄ± ve fÄ±rsatlarÄ± sizin iÃ§in inceledik. DolandÄ±rÄ±lmamak iÃ§in doÄŸru adres: ï»¿tÃ¼rkÃ§e casino siteleri iyi kazanÃ§lar.
п»їSalamlar, siz dЙ™ etibarlД± kazino axtarД±rsД±nД±zsa, mГјtlЙ™q Pin Up saytД±nД± yoxlayasД±nД±z. ЖЏn yaxЕџД± slotlar vЙ™ sГјrЙ™tli Г¶dЙ™niЕџlЙ™r burada mГ¶vcuddur. Qeydiyyatdan keГ§in vЙ™ ilk depozit bonusunu gГ¶tГјrГјn. Sayta keГ§mЙ™k ГјГ§Гјn link: п»їPin Up uДџurlar hЙ™r kЙ™sЙ™!
Bonaslot adalah bandar judi slot online terpercaya di Indonesia. Banyak member sudah mendapatkan Maxwin sensasional disini. Proses depo WD super cepat hanya hitungan menit. Situs resmi п»їsitus slot resmi jangan sampai ketinggalan.
Pin Up Casino AzЙ™rbaycanda Й™n populyar kazino saytД±dД±r. Burada minlЙ™rlЙ™ oyun vЙ™ Aviator var. Pulu kartД±nД±za anД±nda kГ¶Г§ГјrГјrlЙ™r. Mobil tЙ™tbiqi dЙ™ var, telefondan oynamaq Г§ox rahatdД±r. RЙ™smi sayt п»їPinup yoxlayД±n.
п»їMerhaba arkadaЕџlar, saДџlam casino siteleri bulmak istiyorsanД±z, bu siteye kesinlikle gГ¶z atД±n. LisanslД± firmalarД± ve fД±rsatlarД± sizin iГ§in inceledik. GГјvenli oyun iГ§in doДџru adres: п»їgГјvenilir casino siteleri bol Еџanslar.
п»їHalo Bosku, cari situs slot yang gacor? Coba main di Bonaslot. Winrate tertinggi hari ini dan pasti bayar. Deposit bisa pakai Pulsa tanpa potongan. Login disini: п»їhttps://bonaslotind.us.com/# situs slot resmi semoga maxwin.