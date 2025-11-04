Коя е най-близката екопътека до Пловдив?

На едва десетина километра от Пловдив, между селата Първенец и Храбрино, се крие едно място, което сякаш е създадено за бягство от шума и напрежението

Екопътеката до параклис „Света Богородица“, познат още като Мати Божа, е сред онези малки съкровища на Родопите, които не изискват големи усилия, но даряват голямо спокойствие.

Началото на маршрута е лесно откриваемо. Оставяте автомобила си на паркинга до мостчето над река Първенецка и след това поемате наляво по пътя към водопадите. Няколко метра по-надолу ще видите отбивка вдясно, точно след мястото, пригодено за барбекю до реката. Оттам започва пътеката, която плавно се изкачва сред зеленина и прохлада. Маркировката е ясна, а по пътя има няколко пейки – точно толкова, колкото да спреш за глътка въздух. Изкачването е с ниска към средна трудност и отнема не повече от 30 минути в спокоен ритъм. Все пак, имайте предвид, че денивелацията не е малка и изисква усилия.

Най-горе се намира параклисът „Мати Божа“ – скромен, но живописен, с панорамна гледка, която спира дъха. Пред очите ни от една страна се разгръщат селата в подножието, а от друга – хоризонтът стига чак до Пловдив и Тракийската низина…

