Междуградските автобуси вече могат да спират по линиите на градските в Пловдив

Парламентът прие промени, които позволяват на автобусите от общините „Родопи“ и „Марица“ да влизат по линиите на градския транспорт и да ползват спирките в Пловдив

Предстои актуализиране на транспортната схема и съгласуване между общините и Пловдив

Промяната в Закона за автомобилните превози, за която сателитните общини около Пловдив настояват от години, стана факт днес. Народните представители гласуваха текстове, които премахват задължението междуселищните автобусни линии да започват и свършват на автогари.

Решението засяга четири общини в страната, сред които общинаите „Родопи“ „Марица“. Така автобусите от селата около Пловдив вече ще могат да продължават по маршрутите на градския транспорт, вместо да приключват курса си на автогара, както бе досега.

След години на протести, жалби и повтарящи се транспортни кризи

Транспортният проблем между Пловдив и двете сателитни общини „Родопи“ и „Марица“ е хроничен. Жителите им нееднократно са сигнализирали за липса на достатъчно курсове, нередовни линии и нарушена свързаност с града. Под тепето проследи темата в продължение на години. Припомняме, че кметът Павел Михайлов инициира подписка за промяна в закона, която да улесни транспорта между община „Родопи“ и Пловдив.

Приемането на законовите промени днес отваря врата към реално решение на тези проблеми.

Кметът на общината Павел Михайлов коментира, че промяната е плод на „близо шест години усилия, обсъждания и настойчиви предложения“, в които са участвали граждани, депутати, министри, областни управители и експерти. Той подчерта, че това е

Ключова стъпка към решаването на дългогодишните транспортни проблеми на общината.

„Предстои още много работа по промяна на транспортната схема. Благодаря на всички“, написа Михайлов.

Община „Родопи“ иска пловдивските градски линии да стигат до Марково, Първенец и Храбрино.

Какво предстои?

Следващата стъпка е актуализиране на транспортната схема и съгласуване между общините и Пловдив, за да се осигури редовен и ефективен транспорт за няколко хиляди ежедневни пътници.