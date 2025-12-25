Между човечността и управлението: Какво казва и какво премълчава коледното обръщение на кмета на Пловдив

Костадин Димитров и промяната в публичния тон

Как Пловдив присъства в празничното послание на градоначалника

Коледното обръщение на кмета на Пловдив Костадин Димитров звучи тихо, обрано и съзнателно лишено от политически лозунги. Вместо равносметка в цифри или анонси за бъдещи проекти, текстът залага на думи като човечност, изслушване, толерантност, заедност. Това не е случайно – посланието ясно търси емоционален и ценностен регистър, а не управленски отчет.

Кметът на Пловдив с коледно обръщение: „Истинската сила на града е да останем хора“

Това празнично обръщение не повишава тон. Не обещава. Не отчита. То говори тихо и внимателно. И съзнателно стои далеч от езика на управленските отчети.

Вместо цифри и проекти, в текста се повтарят думи като „човечност“, „изслушване“, „толерантност“, „Заедно“.

Кметът благодари „за искрените разговори, за критиката, за съветите“ – рядък жест в официално празнично слово. И показателен.

Това не е реч за постигнатото. Това е реч за отношенията.

Най-силното понятие в обръщението е „Заедно“. Но то е внимателно разградено от политическото клише. „Това е нашето „Заедно“ – не като лозунг, а като начин на живот“, казва кметът.

Подтекстът е ясен: диалогът не е удобство, а задължение.

Още по-ясно звучи друго изречение: „да се изслушваме в моментите, в които е най-лесно да се разминем“. Това е признание, че разминаването вече е факт. И че не е безболезнено.

Пловдивската „прямота“ също е назована. Не като проблем, а като ценност. Критиката не е шум, а белег на жив град.

Мек тон в година на напрежения

Обръщението идва след година, в която Пловдив не беше тих. Спорове за презастрояване. За трафик. За културни политики. За усещането, че институциите говорят отделно от хората. В този контекст отсъствието на конкретика не е пропуск, а избор.

Костадин Димитров не защитава решения. Не влиза в спор. Не маркира „правилната“ позиция. Вместо това казва: „истинската сила на Пловдив е да останем хора в дните, които ни изпитват“.

Избраната роля тук не е на администратор, а на обединител (rли поне на човек, който иска да бъде възприет като такъв).

Градът като разказ, не като план

Пловдив в това обръщение не е проект. Той е разказ.

„От спокойствието на тепетата и река Марица до оживлението на Главната“ – градът се движи между образи, не между срокове.

Историята „се усеща под краката ни“. Бъдещето „се вижда в очите на хората“.

Формулата „древност и съвремие, традиция и развитие“ е позната. Но тук тя не обещава как, а заявява какъв град иска да бъде Пловдив – „символ на толерантност и взаимно уважение“.

Сравнението с 2024: от институция към общност

Спрямо коледното обръщение от 2024 г. разликата е отчетлива. Тогава тонът беше класически – празничен, универсален, институционален. Градът беше фон. Християнските добродетели – център.

Сега центърът е общността. Говоренето е в първо лице. Благодарността е конкретна.

Това е ясен преход от институционална дистанция към човешка и лична комуникация.

Обръщението е слово за доверие

Това обръщение не се опитва да впечатли. То се опитва да успокои. Не чертае път. Очертава рамка. Не демонстрира власт, а търси доверие.

Коледното послание на кмета оставя усещането за пауза – момент, в който градът спира да спори и си припомня, че е общност.

Дали тази пауза ще се превърне в управленска практика, или ще остане празничен жест, ще стане ясно, когато светлините угаснат и делникът отново се върне под тепетата.