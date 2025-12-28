Кои са най-четените новини за месец май 2025 г.

Образование, градска среда, търговия и символи от близкото минало се нареждат сред темите, които най-силно вълнуваха пловдивчани



Какво четат пловдивчани? Данните от Google Analytics за месец май дават ясен отговор – новини, които засягат ежедневието, образованието и облика на града, съчетани с любопитни и силно символични събития, са били сред най-търсените и най-четените в Podtepeto.com.

Сред най-посещаваните публикации през месеца се открояват материали за образованието, градската инфраструктура, новите търговски обекти в Пловдив, както и една новина, която съчетава история, политика и зрелище.

Най-четената статия през май е била свързана с висшето образование. Публикацията за второ висше училище без реален учебен процес е предизвикала сериозен интерес и реакции. Твърденията от проверка на МОН за празни аудитории и общежития в Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов бяха опровергани от ръководството същия ден с позиция, че „са на преподаватели с неудовлетворени амбиции„. Темата докосва чувствителна обществена зона – качеството на образованието и смисъла от съществуването на учебни институции, които работят повече формално, отколкото реално.

Силен интерес е събрала и новината за откриването на шест нови магазина в най-големия ритейл парк в Пловдив. Тя се класира на трето място, а през годината Ритейл парк PARK MAXX се превърна в най-удобното място за пазаруване и забавления не само на кючукпарижани, но и за живеещите в Родопската яка. Подобни публикации традиционно са сред най-четените, защото засягат директно потребителите – нови работни места, нови брандове и промени в търговската карта на града.

Очаквано, сред водещите новини е и материалът с отговорите на матурата по български език и литература от 21 май 2025 г. ДЗИ по БЕЛ премина при много добра организация на всички нива в системата на образованието в област Пловдив и без анулирани работи. Всяка година по време на зрелостните изпити интересът към подобна информация рязко нараства, тъй като хиляди ученици и родители търсят бърза ориентация и сравнение.

Градската мобилност също е била сред темите с най-голям отзвук. Новината за това, че драстично се променят правилата за Синя зона в Пловдив заема четвърта позиция в класацията. Тя е привлякла сериозно внимание, тъй като засяга ежедневието на хиляди шофьори и живеещи в централните части на града. Още повече, че Община Пловдив предложи за гласуване редица ограничания в платеното и абонаментно паркиране само седмица, след като кметът уволни ресорния си заместник Ерол Садъков.

В топ 5 за месец май попада и една по-различна новина – появата на Симеон Сакскобургготски на златен царски трон на площада. Статиятаа разкаазва, че царят е най-знатният гост на тържествена литургия на открито, организирана от пловдивската митрополия за 1700 години от Първия Вселенски събор. Темата съчетава историческа символика, политически подтекст и силен визуален елемент, което обяснява високия интерес и активното споделяне.

Общото между всички най-четени публикации е, че те не просто информират, а поставят теми, които хората разпознават като „свои“ – училището на децата им, улиците, по които минават всеки ден, местата, където пазаруват, и образите, които предизвикват емоции.

