Скоростта на вятъра в Пловдив цял ден е между 70 и 80 км/ч

През целия ден скоростта на вятъра в Пловдив е между 70 и 80 км/ч, като поривите достигат скорост над 100 км/час. Към момента на дежурния телефон на Община Пловдив са подадени 62 сигнала за паднали дървета и клони, от които 20 са за пострадали автомобили. 39 от сигналите са обработени от екипите на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Три групи на ОП „Градини и паркове“ също работят по отстраняването на проблемите, както и доброволци от ДФ „Пловдив 112”. Очаква се до няколко часа скоростта на вятъра да отслабне. Апелът на Община Пловдив е гражданите да са внимателни при придвижване и да не паркират автомобилите си под дървета.