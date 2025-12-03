Темата за премахването на жлъчния мехур често предизвиква повече въпроси, отколкото отговори. В обществото се въртят митове, остарели препоръки и тревоги, които затрудняват пациентите да вземат информирано решение. За да внесем яснота, се обръщаме към д-р Радослав Дончев – специалист по висцерална хирургия в МБАЛ Света Каридад, чиято практика обхваща както лапароскопските оперативни техники, така и лечението на тумори и възпалителни заболявания на гастроинтестиналния тракт. Натрупаният му опит в работата с хернии на коремната стена и диафрагмата допълнително подчертава широкия му поглед към коремната хирургия.

С поглед на хирург, който ежедневно взема решения в ситуации от рутинни до изключително сложни, д-р Дончев обяснява кога премахването на жлъчния мехур е наистина необходимо, кои състояния не бива да тревожат пациентите и защо съвременните стандарти изискват различен подход от познатите остарели схващания.

Кога трябва да се проведе операция за премахване на жлъчния мехур?

В повечето случаи индикацията за премахване на жлъчния мехур се поставя при оплаквания, свързани с наличието на камъни или кал в него. Това може да са епизодични коликообразни болки, обикновено след ядене, остро или хронично възпаление на жлъчния мехур.

Често ли се срещат камъните в жлъчката и как се диагностицират?

Много често. Между 10 и 20 процента от населението на Европа е засегнато от жлъчнокаменна болест, като при жените наблюдаваме това състояние доста по-често. За да потвърдим или отхвърлим наличието на жлъчни конкременти при голямата част от пациентите е достатъчен преглед с ехография на корема от квалифициран хирург или гастроентеролог.

Означава ли това, че всеки човек, при който се установи жлъчнокаменна болест, трябва да се насочи за премахване на жлъчния мехур?

Краткият отговор тук е не. Около 70 процента от всички хора, които носят камъни в жлъчния си мехур нямат никакви оплаквания или усложнения и в огромната част от тези случаи няма показание за операция. Изключение тук са камни с размер 3 см и повече, които правят оперативното лечение задължително, поради допълнителни рискове. Друга група пациенти, които трябва да се оперират са тези с преминали усложнения на жлъчнокаменнта болест като запушване на жлъчните пътища от камъни или панкреатит, причинен от жлъчни конкременти.

Има ли други състояния на жлъчния мехур, които налагат оперативно лечение?

Да. Едно сравнително рядко състояние, наречено “порцеланов жлъчен мехур”, причинено от хронично възпаление с образуване на калцификати в стената на мехура е абсолютно показание за оперативно лечение. Друго по-рядко наблюдавано изменение на жлъчния мехур са полипите на стената. Когато те нарастват при наблюдение или са с размер над 1 см би трябвало да се пристъпи към планова операция.

Срещали ли сте митове или погрешни схващания за болестите на жлъчния мехур?

Най-често срещаме грешното разбиране, че прегънат жлъчен мехур без наличие на конкременти и без каквито и да е оплаквания подлежи на оперативно премахване. Прегънатият мехур е сравнително често срещана вродена анатомична вариация и не трябва да притеснява пациентите. Друго грешно разбиране, неотговарящо на съвременните стандарти е, че острото възпаление на жлъчния мехур първо трябва да се “охлади” с антибиотици и след известно време да се пристъпи към операция. Най- правилно е директното оперативно лечение на острия холецистит. Така пациентите имат най-малък риск от тежки усложнения.

Какво представлява операцията за премахване на жлъчен мехур?

Тази операция е една от рутинните в коремната хирургия, с нисък риск от тежки усложнения, особено при планово провеждане. Общорпиетият стандарт е лапароскопската операция с камера в областта на пъпа и 3 допълнителни малки достъпа за работните инструменти. Обикновено в рамките на 2 дни след операцията пациентът може да бъде изписан и да се завърне към нормалното си ежедневие.