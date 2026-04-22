Безплатно училище за пациенти с екзема организират в Пловдив

Безплатно „училище“ за пациенти и родители на деца с атопичен дерматит ще се проведе на 26 април от 11:30 до 12:30 часа в Grand Hotel Plovdiv.

Събитието е част от национална кампания на Фондация „Екзема България“, която обхваща различни градове в страната и цели да предостави достъпна и надеждна информация за едно от най-разпространените кожни заболявания.

Практични съвети и среща със специалисти

Инициативата е насочена към хора, страдащи от атопичен дерматит, както и към родители на деца с екзема. Участниците ще получат практически насоки за лечение, грижа и контрол на състоянието.

Лектори ще бъдат водещи специалисти, сред които проф. Здравка Демерджиева, проф. Николай Цанков, д-р Петьо Брезоев, д-р Теодора Нейкова и д-р Е. Иванова.

Акцент върху информираността и превенцията

По време на срещата ще бъдат обсъдени съвременни методи за лечение, правилна грижа за кожата при деца и възрастни, както и най-често допусканите грешки при справяне със заболяването.

Организаторите подчертават, че целта е да се създаде по-добра връзка между пациенти и специалисти, както и да се повиши информираността по темата.

Събитието е с вход свободен и е отворено за всички заинтересовани.

