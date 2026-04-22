Драматичен театър – Пловдив представя спектакъла „Едип и пророците“ в програмата на 13-ото издание на международния театрален фестивал MITEM в Будапеща.

Форумът, организиран от Националния театър на Унгария, е сред значимите сцени за съвременен театър в Европа и събира водещи трупи и режисьори от различни държави. Участието в официалната селекция се приема като признание за художествено ниво и международно присъствие.

Четвърта поредна година на международна сцена

За пловдивския театър това е поредно участие в Унгария и трето в рамките на фестивала MITEM. Последователното присъствие в програмата затвърждава позициите на трупата в европейския културен обмен.

Съвременен прочит на античния мит

„Едип и пророците“ е по текст на Александър Секулов, със сценична адаптация и режисура на Диана Добрева. Спектакълът поставя акцент върху теми като вина, съдба, знание и личен избор, като превежда класическия мит в съвременен сценичен език.

В постановката участват Константин Еленков, Маргита Гошева, Ивана Папазова, Симеон Алексиев, Ивайло Христов и други актьори от трупата.

Отличия и признание

Спектакълът вече е отличен с награда „Аскеер“ за Маргита Гошева и награда „Пловдив 2024“ за Константин Еленков, както и с номинация за сценография.

Участието на „Едип и пророците“ в MITEM 2026 е поредно потвърждение за силното присъствие на пловдивския театър на международната сцена.