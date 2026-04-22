Festival – най-евтиното обедно меню в Капана

На фона на динамичните промени в цените през последните месеци, дори ежедневният обяд все по-често се превръща в малък лукс. Сметките в заведенията растат, а онова, което допреди време спокойно можеше да ни излезе под 10 лева, днес често надхвърля 20, особено ако добавим супа или салата към основното.

На фона на всичко това обаче, има едно място, което им за цел да предложи нещо вкусно, качествено и сравнително бюджетно спрямо всичко останало в района. Разположен на ул. „Павел Куртевич“, ресторант Festival предлага не просто достъпно обедно меню, а добре обмислена комбинация от вкус, качество и разнообразие. Концепцията му стъпва върху съвременна европейска кухня, а предложенията следват сезонността на продуктите и се обновяват регулярно.

Ресторантът е истински „фестивал“ от вкусове – от свежи салати и добре балансирани вегетариански и веган опции до внушителни основни ястия като крехки свински ребра или деликатно филе от лаврак, поднесени с интересни гарнитури и авторски сосове. Шкембе чорбата им отдавна има почти култов статус в рамките на квартала и неслучайно вече сме ѝ обръщали специално внимание.

Обедното меню е сред най-силните им козове. То всеки ден включва избор от поне два вида супи и 4–5 основни ястия, като винаги има и опция за хора, които избягват месо. Менюто за деня се публикува още от предния следобед в социалните им мрежи, което позволява лесно да планирате обяда си.

Макар вечер цените да са по-близки до стандартните за района, именно обедното предложение за 5,11 евро при комбинация на супа и основно, прави Festival едно от най-достъпните и разумни места за хапване в Капана в момента.

Към това добавяме приветливо обслужване и атмосфера, която умело балансира между непринуденост и стил, подходяща както за бърз обяд, така и за по-спокойна среща или вечеря. Местата им навън пък се превръщат в естествено продължение на живота в квартала и са още една причина да се отбиете, особено когато желаете да се насладите на ритъма на Капана.

В момент, в който цените все по-често диктуват избора ни, Festival успява да предложи нещо рядко – усещане за баланс между качество и достъпност, без компромис с вкуса.