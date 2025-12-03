БългарияВластНовини

Парламентът отхвърли предложението на президента за референдум за еврото

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:14ч, сряда, 3 декември, 2025
1 132 1 минута
МС

С 81 гласа „за“, 135 „против“ и трима въздържали се, парламентът отхвърли предложението на президента Румен Радев за произвеждане на национален референдум с въпрос: „Съгласни ли сте България да въведе европейската валута „евро“ през 2026 година?“.

След гласуването председателят на Народното събрание Рая Назарян съобщи, че решението на парламента ще бъде обнародвано в „Държавен вестник“, съобщава БТА.

Представител на президентската институция не дойде в пленарната зала, за да представи мотивите за предложението за национално допитване. 

Въвеждането на единната европейска валута може и трябва да стане с убедителен национален консенсус, с вътрешна убеденост на хората, а не с пренебрежително незачитане на тяхната воля, заявява в мотивите си държавният глава. Всеки български гражданин има право да се произнесе относно своите пари и благосъстояние, посочва той. Според президента референдумът ще бъде оздравителен за българската демокрация, той ще даде думата на хората и ще позволи да се чуят всички аргументи.  

По време на дебата от „Възраждане“ разпънаха транспарант пред трибуната на Народното събрание с надпис „Референдум за лева! Не на еврото“. Председателят на Народното събрание Рая Назарян направи забележка, че това не е позволено в пленарната зала. Манол Пейков от „Продължаваме промяната-Демократична България“ и депутати от „Възраждане“ влязоха в спор за рублата, лева и еврото. 

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:14ч, сряда, 3 декември, 2025
1 132 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина