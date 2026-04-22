WWF и летище „Васил Левски“ – София откриха изложба

Излитащите от Терминал 2 ще могат да я посетят между 21 април и 12 юни

От 21 април до 12 юни излитащите от Терминал 2 на летище „Васил Левски“ – София ще могат да се насладят на красиви природни гледки още преди излитането. Изложбата „Природата има нужда от нас“ на WWF България ще облече в картини, думи и числа успехите на природозащитната организация през последните 20 години в защита на българските гори, реки, диви животни и защитени територии у нас.

„Полетът над българската природа ни показва колко красива, но и колко уязвима може да бъде планетата заради нашето въздействие. Чрез изложбата на WWF си припомняме, че грижата за нея не е просто абстрактна идея, а споделена отговорност. Вече 20 години WWF е посветена на опазването и съхраняването на природата, като чрез последователни действия и отдаденост доказва, че реалната промяна е възможна. Радваме се, че откриваме изложбата в навечерието на 22 април – Международния ден на Земята – символичен момент, който подчертава значението на общите усилия за опазване на нашата планета. Грижата за природата е поредица от ежедневни действия, които дават измерими резултати – за нас и за нашите деца.“ Това каза Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на СОФ Кънект.

Красивите фотографии проследяват постиженията на WWF България – от спасяването и връщането в дивата природа на шест осиротели мечета през създаването на нови защитени територии и пускането в Дунав на близо 100 000 есетрови риби – някога източник на поминък за местните рибари, а днес – най-застрашената група видове в света, чийто улов е забранен в България и на много други места по света.

Излитащите от Терминал 2 ще научат как след 60 години отсъствие, пеликаните се завърнаха на остров Персина благодарение на работата на WWF с Природен парк „Персина“ и как премахването на създадени от човека прегради в реките Черни Лом и Веселина помага да пазим видрите, които са застрашен вид у нас.

Фотографиите илюстрират и защитата на горите. По инициатива на природозащитната организация у нас е въведен един от най-строгите международни стандарти за устойчиво управление на горите – FSC – и по него днес се управляват стотици хиляди хектари гори. В допълнение, благодарение на сътрудничеството на WWF с институции, учени и партньори през 2016 г. са обявени за защитени над 100 000 ха гори във фаза на старост – територия с размера на 2 български столици и по-голяма от всички български резервати, взети заедно. Това постижение нареди България сред най-успешните световни лесовъдски и природозащитни общности. За него страната ни беше отличена и от гражданите на Европа в рамките на наградите Натура 2000 на Европейската комисия.

Посетителите ще научат и за ролята на WWF в обучението на следващото поколение зелени предприемачи и в създаването на най-голямата природозащитна инициатива в света, посветена на борбата с климатичните промени – Часът на Земята.

„Нито едно от постиженията ни през последните 20 години не би било възможно без нашите партньори и поддръжници. Но предизвикателствата пред опазването на околната среда стават все по-големи. Затова каним всеки, който носи природата в сърцето си, да стане част от усилията ни да я съхраним, като се превърне в наш редовен дарител.“ Това каза Веселина Кавръкова, изпълнителен директор на WWF България.

Можете да подкрепите WWF с дарение на https://dari.wwf.bg/priroda

