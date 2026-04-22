Второто издание на Международния фестивал за античен театър EX MACHINA: ACADEMIA (2-3 май) е с вход свободен
EX MACHINA се завръща в Пловдив на 2 и 3 май! Античността е модерна, а старогръцкият театър – млад. Театралната маска е жива и ще обедини стотици млади артисти и гости от чужбина. За втора поредна година на сцената на Античен театър ще се гледат антични театри! Събитието ще открие представителят на Римския Сенат Салво Полиезе. Фестивалът е част от международната мрежа на античните театри с партньори от Италия, Гърция, Испания, Кипър и България.
Тази година акцентът на фестивала е EX MACHINIA: ACADEMIA. В резултат на подписаното с НАТФИЗ споразумение за партньорство и сътрудничество след фестивала през май ще се проведе първият семинар за античен театър за студентите на Академията. Студентите от АМТИИ от своя страна са отново част от екипа на фестивала в Пловдив.
Акцент в програмата е спектакълът под режисурата на Крис Шарков „Федон по Платон”, който представя на сцена идеи на Платон и неговото съвременно възприятие. Драматургичният текст е дело на Станислава Кирилова и Радослав Илиев; сценографията е на Илина Грозева; музиката е на Христо Намлиев, а актьорската подготовка на трупата е на Ели Кирил Колева.
Участват още спектаклите „Възхвала на глупостта” от Италия, „Елена от Еврипид” от Гърция, двата български младежки спектакъла „Прометей” и „Хадес и Персефона”.
Представленията ще бъдат представени през целия ден 2 май, вечерта ще се проведе награждаване от фестивалното жури, а след него и дегустация на вино от Балканския международен винен конкурс
Фестивалът EX MACHINA: АCADEMIA ще завърши на 3 май с провеждане на интерактивната и семиотична игра за търсене на архитектурни и градски символи „Градски лабиринт” на територията на Стария Пловдив.
Официални партньори са НАТФИЗ, АМТИИ, Посолството на Гърция, Посолството на Кипър, Италиански културен институт, Културната организация „Аристотел”.
Фестивалът се провежда в партньорство с Международната мрежа на античните театри Аmenanos Nostos.
ПРОГРАМА:
2 МАЙ
Античен театър, Пловдив
12:00 – Официално откриване
12:30 – „Възхвала на глупостта“
(Лицей „L. Pepe – A. Calamo“, Остуни)
Митична преработка за съвременен театрален разказ
По Еврипид и Еразъм Ротердамски
13:30 – 14:00 – Антракт
14:00 – „Федон по Платон“
(Античен театър „Огнян Радев“, София)
15:00 – 15:30 – Антракт
15:30 – „Елена“ от Еврипид
(Експериментален лицей, Лариса)
16:30 – 17:00 – Антракт
17:00 – 18:00 – „Прометей“
(Национална гимназия за сценични и екранни изкуства, Пловдив)
18:00 – 18:30 – „Хадес и Персефона“
(„Забавна наука“, София)
19:00 – Дискусия, награждаване и коктейл
(Балкански винен конкурс)
3 МАЙ
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“
10:00 – 10:30 – Представяне на играта „ГРАДСКИ ЛАБИРИНТ“
в Стария Пловдив
10:30 – 12:00 – „ГРАДСКИ ЛАБИРИНТ“ из Пловдив!
Откривай • Изследвай • Играй
Всички събития са с вход свободен.
Фестивалът се организира от Античен театър „Огнян Радев“ с патронажа на Регионалния център за нематериално културно наследство на ЮНЕСКО. Събитието се провежда на Античния театър с подкрепата на компонент „Гражданска активност” на Община Пловдив и Балканския международен винен конкурс. Официални медийни партньори на EX MACHINA са БНР и Nova News.
