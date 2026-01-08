Кметът: Готови сме за разговор за зала с 5 000 места на Младежкия хълм
„Децентрализацията на културата е от изключителна важност за нас. Затова сме готови за разговор по повод идеята за Мултижанров творчески комплекс с амфитеатрална зала за 5 000 зрители в подножието на Младежки хълм“. Така кметът Костадин Димитров коментира вчерашната публикация на Под тепето, в която ви представихме концепцията на сдружение „Инкубатор“, залегнала и в ПИРО- изграждане на център за култура и изкуства върху частен имот в полите на тепето, между бензиностанцията на бул. „Христо Ботев“ и Стоматологичния факултет.
Мултижанров комплекс с 5 000 седящи места може да има на Младежкия хълм
Кметът добави, че общината премисля всяка една идея, която касае развитието на културната инфраструктура, особено в районите извън централна градска част.
„Със сдружение „Инкубатор“ работим много добре през годините. Идеята им е подадена в Плана за интегрирано развитие на Община Пловдив и можем да мислим за реализирането на подобно съоръжение в бъдеще“, коментира темата и зам.-кметът по култура Пламен Панов.
Двамата с кмета посочиха, че градската управа мисли за развитие на всички зали, сценични пространства и публични зони, подходящи за култура- Концертна зала, Военния клуб, залата на кино Гео Милев, Летния театър и прочие.
Костадин Димитров се спря и на проекта за кино Космос след въпрос на Под тепето. По думите му фирмата- изпълнител ГБС вече работи по вътрешните пространства.
„Казали сме срок до края на годината, но строителите могат да ни изненадат с по-бързи срокове“, каза кметът.
11 коментари
,,🤔има две основни значения: ** aparato** за изкуствено развитие на ембриони (птичи, влечуги) и в медицината за недоносени бебета; Според вас ние от кой сме.Хитреци
Едни сто милиона, евро, не лева, ще стигнат.
от съкрушителните двайсетина дотук за ден РЕПЛИКИ / ВЪЗРАЖЕНИЯ под първоначалната публикация (с надеждата, че на стадото овце-стръвници ша им омръзне да тревожат следобедния сън на заплатаджиите от прокуратурата)
Става дума за сграда със зала за 5000 души, разбирате, че тази сграда няма да се състои само от зала. Поне още толкова площ ще е необходима за фоайета и обслужващи помещения. Ще са необходими подходи, паркинги. Половината от парковата територия под хълма ще се застрои. Илюстрацията заблуждава. Нещо малко, старовремско, кой знае откъде изровено и озеленено от покрива до основите, за да покажем колко ценим природата.
…как не бива да се архитектира.
Еле пък набученият пилон по средата на купола = откъде накъде, на к’во отгоре, а и с каква цел – кого да сплашва?
Прогимназиално чертожническо упражнение и то не от отличничката на класа. От епохата отпреди капитализъма
Следващото ще е кръчма на Сахата и кръчми в устието на Марица
Схемата е измислена и готова
– такава е основната идея.
Да се ЗАСТРОИ ЗАБРАНЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ПОД ТЕПЕТО
Без да съм архитект, но личното ми мнение е, че тази сграда е изключително грозна. А да бъде завзети зелените площи в полите на тепето, вместо да бъдат облагородени , според мен е пълно престъпление.
Организираното Престъпно Сдружение ИНКУБАТОР АГИТКА „работи много добре през годините“ и със ЗИКОвия ЗамКмет.
СТАТУТ НА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ има Тепето открай време и никакво мазно шикалкавене не оправдава ЗАСТРОЯВАНЕ.
Прокуратурата да разследва като как на прашното махленско игрище борчетата си окошариха ПенисКорт – откъдето с нахалство и хитрости СИ ПРИВАТИЗИРАХА ОБЩЕСТВЕНА ЗЕЛЕНА ТЕРИТОРИЯ.
АКО ТОВА Е НАПРАВЕНО ЧРЕЗ „ПРОДАЖБА“ ОТ СЕЛСЪВЕТА ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ ИМЕНАТА НА СЪВЕТНИЦИТЕ ГЛАСУВАЛИ „ЗА“
