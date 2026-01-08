Кметът: Готови сме за разговор за зала с 5 000 места на Младежкия хълм

„Децентрализацията на културата е от изключителна важност за нас. Затова сме готови за разговор по повод идеята за Мултижанров творчески комплекс с амфитеатрална зала за 5 000 зрители в подножието на Младежки хълм“. Така кметът Костадин Димитров коментира вчерашната публикация на Под тепето, в която ви представихме концепцията на сдружение „Инкубатор“, залегнала и в ПИРО- изграждане на център за култура и изкуства върху частен имот в полите на тепето, между бензиностанцията на бул. „Христо Ботев“ и Стоматологичния факултет.

Кметът добави, че общината премисля всяка една идея, която касае развитието на културната инфраструктура, особено в районите извън централна градска част.

„Със сдружение „Инкубатор“ работим много добре през годините. Идеята им е подадена в Плана за интегрирано развитие на Община Пловдив и можем да мислим за реализирането на подобно съоръжение в бъдеще“, коментира темата и зам.-кметът по култура Пламен Панов.

Двамата с кмета посочиха, че градската управа мисли за развитие на всички зали, сценични пространства и публични зони, подходящи за култура- Концертна зала, Военния клуб, залата на кино Гео Милев, Летния театър и прочие.

Костадин Димитров се спря и на проекта за кино Космос след въпрос на Под тепето. По думите му фирмата- изпълнител ГБС вече работи по вътрешните пространства.

„Казали сме срок до края на годината, но строителите могат да ни изненадат с по-бързи срокове“, каза кметът.