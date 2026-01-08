Кметът: Готови сме за разговор за зала с 5 000 места на Младежкия хълм
„Децентрализацията на културата е от изключителна важност за нас. Затова сме готови за разговор по повод идеята за Мултижанров творчески комплекс с амфитеатрална зала за 5 000 зрители в подножието на Младежки хълм“. Така кметът Костадин Димитров коментира вчерашната публикация на Под тепето, в която ви представихме концепцията на сдружение „Инкубатор“, залегнала и в ПИРО- изграждане на център за култура и изкуства върху частен имот в полите на тепето, между бензиностанцията на бул. „Христо Ботев“ и Стоматологичния факултет.
Мултижанров комплекс с 5 000 седящи места може да има на Младежкия хълм
Кметът добави, че общината премисля всяка една идея, която касае развитието на културната инфраструктура, особено в районите извън централна градска част.
„Със сдружение „Инкубатор“ работим много добре през годините. Идеята им е подадена в Плана за интегрирано развитие на Община Пловдив и можем да мислим за реализирането на подобно съоръжение в бъдеще“, коментира темата и зам.-кметът по култура Пламен Панов.
Двамата с кмета посочиха, че градската управа мисли за развитие на всички зали, сценични пространства и публични зони, подходящи за култура- Концертна зала, Военния клуб, залата на кино Гео Милев, Летния театър и прочие.
Костадин Димитров се спря и на проекта за кино Космос след въпрос на Под тепето. По думите му фирмата- изпълнител ГБС вече работи по вътрешните пространства.
„Казали сме срок до края на годината, но строителите могат да ни изненадат с по-бързи срокове“, каза кметът.
Стефан Горанов върви и се прави на културолог, а до каквото и да се докосне – фалит! Не фигурира никъде, дължи пари на сумати народ и завлича с пари работещите при него. Ако няма субсидиите на община Пловдив не може да преживява и поддържа нищо. Вижте Стейдж Парка на какво прилича – 60% от нещата не работят, ревютата в Гугъл са все отрицателни, а положителните са от участници. Иска ни 7 лева за наливна бира, не може плащане с карта, касова бележка – ако имаш късмет. После трябва да си платиш и за тоалетна. Цялата инфраструктура вътре е под всякаква критика, а е на 3 години. Катерушките са опасни за децата. Окупира и Конюшните на Царя, а и там не фигурира официално – защо?
Инкубатор – единственият Инкубатор е на мирис на урина, схеми, далавери и слагачество на администрацията, за да черпи безплатни пари.
Въпросното нескопосано изображение подозрително ми напомня за една от палатите в Пловдивския панаир ( на химическата промишленост), в стил “ сто години след изчезването на хората“
Хълмовете на Пловдив трябва да се поддържат и озеленяват ,а НЕ
ЗАСТРОЯВАТ, с каквото и да било,Трябва ни простор…
И Защо все около Нашия район Централен се целите,
Оправете зоопарка, отделихте стотици дръвчета, и пари и накрая..НИЩО и Ненаказани, а тигъра Тотев къде е ?