ESG Plovdiv 2025: Industry, Energy & Defence – устойчивостта в сърцето на индустриалната трансформация

На 19 ноември Пловдив ще бъде домакин на второто издание на ESG Plovdiv – Industry, Energy & Defence, форум, който обединява индустрията, бизнеса и експертната общност около темата за устойчивото развитие и технологичната трансформация.

Събитието, организирано от ESG Consulting, ще се фокусира върху практическите решения за постигане на устойчивост в индустрията, енергетиката и отбранителния сектор – трите стълба, които оформят бъдещето на икономиката.

Форумът ще започне с панел „Между регулации и възможности – устойчивостта като начин за изграждане на доверие и конкурентоспособност?“, посветен на новите изисквания за ESG отчетност и ролята на устойчивостта като фактор за доверие и конкурентоспособност.

Следва „ Енергия за бъдещето: диверсификация, съхранение и финасиране на зелени инвестиции“, където ще бъдат обсъдени диверсификацията на източниците, съхранението на енергия и финансовите инструменти за зелени инвестиции. В рамките на темата ще се проведе и специален разговор за енергийните общности – като модел за сътрудничество между бизнес и местни власти.

Следобедната част е посветена на устойчивите индустриални зони – примери от практиката, нови стандарти за зелени сгради и възможности за привличане на международни инвеститори.

Форумът ще завърши с панел за новата отбранителна индустрия, която се превръща в катализатор на иновации и високотехнологични работни места чрез синергията между роботика, изкуствен интелект и автономни системи.

В събитието ще се включат представители на водещи компании, експерти и институции, които ще споделят опит и идеи за реални стъпки към по-устойчива икономика.

Дата: 19 ноември 2025 г.

Място: DoubleTree by Hilton, Пловдив

Билети: https://tickets.paysera.com/bg/event/esg-plovdiv-industry-energy-defence

Начален час: 09:30

За допълнителна информация: www.esgplovdiv.com