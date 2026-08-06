АктуалноКриминалеНовиниТемида

Кричим иска справедливост за жестоко убития на Младежки хълм Георги

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 22:15ч, четвъртък, 6 август, 2026
3 648 1 минута

Десетки жители на Кричим се събраха на мълчаливо бдение пред дома на 37-годишния Георги Кузев, който почина след жесток побой на Младежкия хълм в Пловдив. Инициативата, организирана чрез социалните мрежи, събра приятели, близки и съграждани, които запалиха свещи и оставиха цветя в негова памет, демонстрирайки подкрепа към семейството му.

10 младежи от 14 до 17 г. са задържани за убийството на Младежкия хълм

Убийството на Младежкия хълм: безпрецедентна жестокост от „ловци на педофили“

Присъстващите настояха всички обстоятелства около престъплението да бъдат изяснени, а виновните да понесат най-тежката отговорност по закон. Хората описаха Георги като скромен, трудолюбив и добронамерен човек и категорично отхвърлиха появилите се твърдения, че е проявявал педофилски наклонности. Според близките му той е станал жертва на измама, след като е повярвал, че си уговаря среща с жена. Жителите на Кричим заявиха, че очакват обективно разследване и справедливо наказание за извършителите.

Снимка: Кричим/Facebook

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 22:15ч, четвъртък, 6 август, 2026
3 648 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

3 коментари

  2. Сега като се занижат едни тежки дела,, пет години ше се разследва дали точно тези „деца“ са били там или не точно,,, после ще излезе, че жертвата сама си е скачала на главата, а извършителите- уроди са от много добри семейства и носят тежките торби на възрастните си съседи…

    Отговор

Вашият коментар

Are you human? Please solve:Captcha


Back to top button
Изпрати новина