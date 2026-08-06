Кричим иска справедливост за жестоко убития на Младежки хълм Георги

Десетки жители на Кричим се събраха на мълчаливо бдение пред дома на 37-годишния Георги Кузев, който почина след жесток побой на Младежкия хълм в Пловдив. Инициативата, организирана чрез социалните мрежи, събра приятели, близки и съграждани, които запалиха свещи и оставиха цветя в негова памет, демонстрирайки подкрепа към семейството му.

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Присъстващите настояха всички обстоятелства около престъплението да бъдат изяснени, а виновните да понесат най-тежката отговорност по закон. Хората описаха Георги като скромен, трудолюбив и добронамерен човек и категорично отхвърлиха появилите се твърдения, че е проявявал педофилски наклонности. Според близките му той е станал жертва на измама, след като е повярвал, че си уговаря среща с жена. Жителите на Кричим заявиха, че очакват обективно разследване и справедливо наказание за извършителите.

Снимка: Кричим/Facebook