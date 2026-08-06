Кричим иска справедливост за жестоко убития на Младежки хълм Георги

Десетки жители на Кричим се събраха на мълчаливо бдение пред дома на 37-годишния Георги Кузев, който почина след жесток побой на Младежкия хълм в Пловдив. Инициативата, организирана чрез социалните мрежи, събра приятели, близки и съграждани, които запалиха свещи и оставиха цветя в негова памет, демонстрирайки подкрепа към семейството му.
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Присъстващите настояха всички обстоятелства около престъплението да бъдат изяснени, а виновните да понесат най-тежката отговорност по закон. Хората описаха Георги като скромен, трудолюбив и добронамерен човек и категорично отхвърлиха появилите се твърдения, че е проявявал педофилски наклонности. Според близките му той е станал жертва на измама, след като е повярвал, че си уговаря среща с жена. Жителите на Кричим заявиха, че очакват обективно разследване и справедливо наказание за извършителите.
Снимка: Кричим/Facebook
3 коментари
Кричим да не се отказва, да вземе пример от Цалапица. Иначе ще се забрави, някои пак ще кешират и дотам.
Сега като се занижат едни тежки дела,, пет години ше се разследва дали точно тези „деца“ са били там или не точно,,, после ще излезе, че жертвата сама си е скачала на главата, а извършителите- уроди са от много добри семейства и носят тежките торби на възрастните си съседи…
It’s heartbreaking to see how justice can feel out of tip calculator reach, especially for victims like Georgi. This case resonates deeply with me; it’s a stark reminder that we must stand up for those who can’t. We need systemic change!