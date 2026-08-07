Времето в Пловдив на 7 август 2026 г.: оранжев код за жега, температурите стигат до 41 градуса

Опасно горещо време продължава в Пловдив и областта. НИМХ предупреждава за риск за здравето на чувствителни хора, възрастни и деца, а максималните температури ще достигнат до 37° в града и до 41° в части от областта.

Горещата вълна в Пловдив продължава и на 7 август 2026 г. За областта е обявен оранжев код за високи температури – втора степен на опасност, при която високите стойности могат да доведат до здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни и деца.

В равнинната част на област Пловдив горещото време продължава повече от пет дни. За Пловдив са прогнозирани максимални температури между 38° и 41°, като подобни стойности се очакват още в общините Родопи, Марица, Хисаря, Калояново, Съединение и Стамболийски.

В останалите части на областта температурите ще бъдат между 34° и 37°.

В петък времето ще бъде слънчево, но следобед ще се развива купеста облачност. За района на Пловдив не се очакват валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток.

Атмосферното налягане ще се понижи слабо и ще бъде малко под средното за месеца.

Слънцето в Пловдив ще изгрее в 6:24 ч. и ще залезе в 20:40 ч. Продължителността на деня ще бъде 14 часа и 16 минути.

При оранжев код НИМХ препоръчва гражданите да следят прогнозите и да се съобразяват със съветите на властите, като избягват продължително излагане на слънце в най-горещите часове на деня.

Снимка: Genadi Tonchev