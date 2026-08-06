Разследващите са разкрили убийството на Младежкия хълм

Разкрито е убийството, извършено миналия ден в подножието на Младежкия хълм. Това се разбира от анонс на прокуратурата за съвместен брифинг с полицията по тежкото криминално престъпление, разтърсило Пловдив в последните часове.

Припомняме, че вчера бе съобщено за смъртта на 37-годишен мъж от Кричим, настъпила в следствие на жесток побой, нанесен в парковата зона на тепето. Той бе открит в безпомощно състояние, а на път за болницата е починал заради тежките травми от нанесените удари.

До този момент от полиция и прокуратура се въздържаха от каквито и да било коментари по случилото се. По непотвърдена официално от тях до този момент информация има задържани младежи за убийството. Група от 10-15 тийнейджъри са били забелязани на приблизително същото място на Младежки хълм, където в последствие е било открито тялото на жертвата. Според източници на журналисти 37-годишният мъж е бил примамен в парковата зона през приложение за срещи, след което е нападнат и пребит до смърт от групата младежи. На място присъствали и момичета.

Подробности около случилото се ще разкрият днес в 15 часа Анна Викова, зам.-окръжен прокурор, ст. комисар Васил Костадинов, директор на ОД на МВР –Пловдив и Анелия Трифонова, прокурор в ОП – Пловдив.

Очаквайте подробности!