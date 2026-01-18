Един от най-известните балнеокурорти от миналото съвсем наскоро се сдоби с петзвезден комплекс с много интересна история и adults only концепция

Нареченски бани е малко селце по пътя за планинския курорт Пампорово и съществува като отделно селище от 1 юли 1891 г. От 1910 г. на територията му заработва първата баня за обществено балнеолечение, а през 1923 г. Нареченските бани вече са позната дестинация за празнични екскурзии и ваканции в България. По време на Втората световна война точно това място служило като оазис за войниците, които намирали изцеление чрез терапевтичните свойства на тези минерални води.

Минералната вода в курорта е единствената в България, която става за лечение на неврози, депресии и стресови състояния, а отскоро там функционира и луксозен хотел, помещаващ се в бившата резиденция на социалистическия лидер Тодор Живков.

Вила Роса е построена като частна резиденция на българския държавен ръководител по това време и е била дом на важни дипломатически срещи…

