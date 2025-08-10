Как да резервираме място в автобус от Пловдив до София?

Източник: Lost in Plovdiv

В една от предишните си статии за възможностите за придвижване до столицата и обратно подробно сме разгледали всички начини, по които може да го направите, ако нямате собствен автомобил.

Вероятно един от най-предпочитаните от тях е автобусният транспорт, отчасти защото се стига сравнително бързо, а и защото има немалък брой автобуси още от рано сутрин.

В момента обаче линията Пловдив – София се обслужва без дългосрочен договор и без гаранции.

По нея оперират три компании. „Карат-С“ тръгва от Централна гара и изпълнява следобедните курсове, докато „Меритранс 2002“ обслужва сутрешните часове от „Юг“. В същото време „Юнион Ивкони“ предлага линии и от автогара „Север“ – по-удобна локация до изхода към магистралата – включително и директни автобуси до Терминал 1 на летище София.

За автобусите сутринта единственият начин да си запазите място е през мобилното приложение Viber на номер 0894 000 003. Нужни са дата и час, като трябва да получите отговор Резервирано! Важно: резервацията се прави ден по-рано, не в деня на пътуването. Купуването на билета става на място и само в брой (15 лв.).

Разписанието е: 6:30, 7:30, 8:15, 9:00, 10:30 и 12:30 часа

Следобедните курсове на Карат-С могат да бъдат резервирани онлайн през сайта на компанията. Цената е 15.95 лв. Часовете на тръгване от Централна ЖП гара са: 13:00, 15:10, 17:00, 18:00 и 19:00 часа.

За пътниците от северната част на града по-удобен е маршрутът на Юнион-Ивкони, чиято начална точка е автогара Север. Тук имате избор между 4 часа на тръгване: два варианта са от 10:25 часа, като единият е директно към Терминал 1 на Летище Васил Левски, следват 17:30 и последен в 21:10 часа. Цената е около 15 лв и билетът може да бъде резервиран през уебсайта на компанията.

За последните две автобусни превози може да си запазите час и дата на пътуване и през платформата Obilet при цена с 1-2 лв по-висока, като там има и възможност за превоз с една от компаниите за туризъм, но на доста по-висока цена.

Източник: Lost in Plovdiv