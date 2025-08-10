Workation в Пловдив – как да съчетаем работата с удоволствието?

Източник: Lost in Plovdiv

В разгара на лятото сме и за някои от нас отпуската вече отдавна е взета, а други – просто искат още няколко дни да избягат от стандартния работен ритъм и да се потопят в нови преживявания.

За всички, които имат нужда от още малко почивка, е предложението ни за няколко дни workation в Града под тепетата. Този термин стана особено популярен сред дигиталните номади и хората, работещи дистанционно, които все по-успешно намират начини да съчетаят работата с удоволствието, а Пловдив е перфектната дестинация, защото е събрал в себе си изключително приятна атмосфера, културни мероприятия и безценни късове история.

След края на работния ден бързо и лесно може да се гмурнете в забавленията на квартал Капана – изпълнен с десетки ресторанти и барове за максимално забавление, да се разходите из калдъръмените улички на Старинен Пловдив, където да отдъхнете от всякакви казуси и да се насладите на впечатляващи гледки или пък да избягате за няколко часа в подножието на Родопа планина.

Най-лесният начин, за да планирате своя „работна“ ваканция е да си осигурите удобно място за офис и нощувки. В Пловдив coliving възможности няма, но идеална възможност за съчетаване е резервирането на стая в Mouse House и на място в коуъркинг пространството на Котка и Мишка, само на няколко метра от къщата за гости.

Cat & Mouse Coworking. е мястото за всички онези креативни личности, които се нуждаят от малко по-спокойна атмосфера, но без да излизат от границите на Капана, където вдъхновението е буквално навсякъде. Предимствата на Котка и Мишка Coworking са топ разположението в самия център на града и в сърцето на най-бързо развиващия се квартал, възможността да работиш и да попиеш от креативната среда в изградена общност от хора с иновативни идеи и в сферата на разнообразни дейности, съчетанието на самостоятелно място за работа в близост до един от най-популярните барове под тепетата и шансът да редуваш работата с удоволствието.

След откриването на първата локация от концепцията Маус Хаус – три двойни студиа на тиха уличка в Капана през 2017 г., проектът се доразвива с още три невероятно красиви апартамента за нощувки в топ центъра на Пловдив в самостоятелна 100- годишна къща, отново само на няколко минути от бара и споделеното работно пространство.

Разбира се, в централната градска част има и други коуркинги и възможности за наемане на офиси или работа в кафене. Някои от тях са Regus, Lambda, Bizlabs и други. А за работа в заведение – на повечето места в Капана няма да имат нищо против да отметнете няколко часа, ако поръчвате през деня,но все пак попитайте първо. Цените за наемане на бюро за цял ден започват от 20 лева за 8 часа, като обикновено в това се включва и кафе и вода.

Разходите за храна в Града под тепетата могат да варират в доста широк диапазон. Има опции както да похапвате и да се възползвате от обедните менюта в ресторантите, които в Капана варират между 12-15 лева за основно ястие, така и да си вземате храна за вкъщи, където за 10 лева може да похапнете добре, или пък да пазарувате от супермаркети и да си приготвяте нещо, ако мястото за настаняване го позволява.

Както сме писали и преди Пловдив е изключително подходящо място за дигитални номади. Хората под тепетата са склонни да излизат всяка вечер за по питие, понякога за вечеря, а в петък и събота нощният живот продължава до сутринта.

Лятото става доста жежко на моменти, но от началото на септември до ноември времето е просто разкошно и позволява да прекарвате много време навън и да откривате всички разкошни кътчета, които градът предлага.

