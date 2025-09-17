Изработиха 730-килограмови врати за Хуманитарната гимназия

Общо 70 специално изработени врати за класните стаи в Хуманитарната гимназия бяха доставени за ремонта на емблематичното училище. Всяка една от тях тежи впечатляващите 730 килограма и е пълно копие на оригиналната врата.

“ Матрицата дойде за одобрение преди около месец. Дървесината за вратите е поръчана в чужбина, а тук е асемблирана. Тя следва напълно автентичните врати на училището. Единствено актовата зала и още един кабинет в сградата ще бъдат с различни от тези врати“, обясни на днешната инспекция на ремонта в гимназията Георги Стаменов, възложител на поръчката.