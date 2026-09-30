Иван Петлешков за убийството на Филипов: Пред смъртта споровете губят значение

„Пред смъртта споровете губят значение. Нека проявим уважение към скръбта на близките“. Това заяви в коментар в личния си фейсбук профил бизнесменът Иван Петлешков, чието име бе споменато в от множество медии и политически лица днес заради публичния му конфликт с убития тази нощ Илиян Филипов.

Двамата имаха бизнес отношения до пролетта на 2025г., когато между тях се появи напрежение, избухнало в последствие в социални мрежи и взаимни обвинения за клевета, за които се водят и дела.

Чрез публикацията си във фейсбук Иван Петлешков изразява своите дълбоки съболезнования на семейството и близките на Илиян Филипов и допълва, че различията с него и споровете губят всякакво значение пред подобна трагедия.

„Именно затова призовавам всички медии и политически фигури да проявят отговорност и да не използват смъртта му за спекулации, включително чрез позоваване на негова публикация отпреди повече от година, насочена срещу мен. Във връзка с тази публикация предприех предвидените от закона действия и заведох дело, за да защитя името си. Преди седмица Районният съд в Пловдив постанови решение, с което осъди за клевета Илиян Филипов. Решението на съда е публично достъпно и всеки може да се запознае с него. Това е обстоятелство, което не бива да бъде премълчавано, когато въпросната публикация отново се използва в публичното пространство“, пише Иван Петлешков. Посочва, че не желае да се връща към старите спорове в този тежък момент, но няма да допусне името ми да бъде въвличано в спекулации и при необходимост отново ще търси правата си по законов ред.

„Надявам се МВР и прокуратурата да изяснят всички обстоятелства около смъртта на Илиян Филипов, да установят извършителя и да стигнат до всички, които носят отговорност за нея. Семейството му заслужава истина и справедливост, а скръбта им — уважение“, заявява още Иван Петлешков.