Акцията за проверка на това заведение не е за наркотици. Моите съмнения съм ги казал на компетентните органи , заяви управителят на фирма Трафик СОТ, която охранява Бушидо

Собственикът на заведението Деян Найденов: Убеден съм, че акцията е спусната отгоре

„Тук съм, защото съм обиден и засегнат от обвиненията, които получихме от директора на дирекцията на полицията Костадинов по време на брифинга. Лично аз съм взел мерки охранителната компания да не допуска лица разпространители на наркотици в охраняемите обекти и това ви го гарантирам”, заяви на протеста на заведенията днес управителят на Трафик СОТ Иван Петлешков. Фирмата му охранява заведенията в целия Севън пойнтс, в който освен Бушидо има още няколко обекта. Той недоволстваше срещу полицейската акция на Гергьовден рамо до рамо с председателя на Българска асоциация на заведенията Ричард Алибегов и собственикът на Бушидо Деян Найденов.

„ Уволнявани са служители, не са допускани лица като клиенти в заведенията на моя отговорност. Акцията за проверка на това заведение не е за наркотици. Моите съмнения съм ги казал на компетентните органи”, добави Иван Петлешков, вероятно визирайки прокуратурата и проверката, която прави държавното обвинение по казуса.

Собственикът на Трафик СОТ подчерта, че лично е подавал сигнали на полицията като граждани за разпространение на наркотици и е нямало никаква реакция. Става въпрос за наркоразпространение в двор на едно от училищата в града преди време.

„Тогавашният шеф на полицията, който сега е директор на главна дирекция на полицията, отказа да ме приеме. Наложи се да сигнализирам медиите. Имаше и протест на родителите. В това разпространение на наркотици участва полицията, не казвам ръководството, но полицаи участват и това е факт. Търсете източника на престъпления другаде”, каза още Иван Петлешков.

„Нашите искания са повече това нещо да не се повтаря. Ние сме За проверките, но това унижение и да не ни оставят да работим си е жив рекет, което не може да се търпи повече. Искаме да се преустанови този начин на провеждане на проверки. Има варианти криминална полиция как да издирват разпространители на наркотици, а не да влизат и да събличат почти цялото заведени, да претърсват всички и да държат хората до сутринта, без право да напускат заведението. В следствие на случилото клиентите ни са притеснени, питат дали въобще ще отваряме, дали няма да има още такива проверки. Нормално е да са стресирани”, коментира собственикът на Бушидо Деян Найденов.

Той допълни, че Асоциацията на заведенията иска оставки, а той, като собственик на нощния бар иска това повече да не се повтаря. „Нека има адекватни проверки за наркотици, а не такива показни за демонстриране на сила, с влизане на хора с качулки и автомати. Какво търсят автомати в такива проверки, при условие, че вътре са млади хора. Ако имат информация за крими контингент, там ли ще ги арестуват и ще стрелят по хората ли?”, пита Найденов.

Неговите очаквания са да се разбере кой е поръчител на проверката на Гергьовден. Убеден е, че тя не е по решение на областната дирекция. „Спусната е отгоре”, заяви собственикът на Бушидо.