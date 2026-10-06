Делото „Кръв и чест“: Ивайло Колев остава зад решетките

Апелативният съд потвърди задържането, след като срещу 41-годишния мъж е повдигнато и по-тежко обвинение

Ивайло Колев остава в ареста по делото за дейността на организацията „Кръв и чест“ в Пловдив. Апелативният съд в града отхвърли жалбата му и потвърди решението на Окръжния съд, с което е отказана замяната на „задържане под стража“ с по-лека мярка.

Колев е задържан на 15 август при полицейска акция в Пловдив. Първоначално срещу него е било повдигнато обвинение от Районната прокуратура по чл. 162, ал. 1 от Наказателния кодекс.

По-тежко обвинение за Ивайло Колев по делото „Кръв и чест“ в Пловдив

Впоследствие, на 21 септември, Окръжната прокуратура в Пловдив му е повдигнала и ново, по-тежко обвинение. То е за ръководене на организация, чиято цел е проповядване на дискриминация, насилие и омраза, както и за насилие, основано на произход, етническа принадлежност, политически убеждения и сексуална ориентация.

За това престъпление законът предвижда от 1 до 6 години затвор и глоба.

Съдът не промени мярката

На заседанието представителят на Апелативната прокуратура е подкрепил жалбата на обвиняемия и е предложил задържането да бъде заменено с домашен арест или парична гаранция.

Апелативният съд обаче е приел, че продължава да съществува обосновано подозрение с висока степен на съпричастност на Колев към престъплението. Според магистратите събраните доказателства не разколебават това подозрение, а го подкрепят допълнително.

Сред доказателствата съдът посочва показанията на разпитани свидетели, включително на свидетел с тайна самоличност.

Магистратите са отчели и високата обществена опасност на деянието, както и броя на хората, сред които според обвинението е осъществявана дейността. Затова съдът е приел, че при по-лека мярка съществува опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление.

Определението на Апелативния съд – Пловдив е окончателно.