„Мисия: Стария град“ превръща ученици в откриватели на историята

Общински институт „Старинен Пловдив“ и район „Централен“ канят ученици от V и VI клас да се включат в нова образователна инициатива под надслов „Мисия: Стария град“, която ще се проведе от 9 до 12 юни.

В продължение на четири дни участниците ще имат възможност да опознаят богатото културно-историческо наследство на Пловдив по нестандартен и увлекателен начин. Разделени на отбори, те ще преминават през различни локации в Стария град, ще решават загадки, ще откриват скрити места и ще изпълняват мисии, свързани с историята, архитектурата и духа на Архитектурно-историческия резерват.

Освен нови знания и незабравими преживявания, за най-добре представилите се участници е предвидена специална награда – безплатно посещение на една от емблематичните възрожденски къщи, стопанисвани от Общински институт „Старинен Пловдив“.

Инициативата има за цел да насърчи интереса на младите хора към историята и културното наследство на града, като съчетава ученето с приключение, работа в екип и забавление.

„Мисия: Стария град“ е част от съвместните усилия на Общински институт „Старинен Пловдив“ и район „Централен“ да създават нови възможности за среща на децата с богатото минало на Пловдив – най-стария жив град в Европа, и да превръщат културното наследство в достъпно, интересно и вдъхновяващо преживяване за младото поколение.