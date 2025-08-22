И в Слънчев бряг протестират заради инцидента с АТВ

Десетки се събраха на протест в Слънчев бряг на мястото, където пловдивското семейство бе прегазено от 18-годишния Никола Бургазлиев с АТВ. Има и курортисти, и служители на обекти в комплекса. Там е и персоналът на хотел Melia Sunny Beach, край който стана тежкия инцидент. Те протестират в подкрепа на свой колега от хотела, който също пострада- намира се в болница, със счупен таз.

Една от служителките в Melia Sunny Beach, в чиято стена се забива АТВ- то, работи в офиса, където е станал сблъсъка. „Усети се като земетресение“, каза тя. И посочва полянката, през която е прелетял Бургазлиев с машината си. А въпросната стена вече е замазана.

Хората на недоволството събират подписка с настояване за прозрачен процес. Обещават, че протестите тепърва започват.