Над 250 деца в Пловдив доказаха, че ваканция без телефони е възможна

Точно 264 предварително запазени места за участие на деца в различните летни работилници отчете Регионалният етнографски музей в Пловдив. През юли и август екипът на музея реализира първото издание на ЕТНОтека, която премина под мотото „Лято без екрани“. Интересът към творческите и образователните занимания за деца през ваканцията се оказа изключително голям.

„Основната цел на програмата беше да предложи на децата алтернатива на дигиталната среда чрез жив контакт с културното наследство, творчество, игра, експериментиране и преживяване в музейна среда. Работилниците бяха разработени така, че децата не само да получават знания, а да бъдат активни участници – да създават, да изследват, да задават въпроси, да работят в екип и да развиват практически и творчески умения“, коментира заместник-директорът на музея Малина Гаджева.

В рамките на ЕТНОтеката бяха реализирани разнообразни формати, сред които „Музей на петте сетива“, етно-викторини и образователни игри „Опознай България“, импровизиран театър „Шарени приказки“, ателие за рисуване на комикси, както и работилници по плъстене, екосмола, грънчарство и други.

Особено силен бе интересът към музикалните работилници, заниманията със стара фотографска техника – цианотипия, както и към терапевтичното месене на хляб в двора на музея, озаглавено „Никой не е по-голям от хляба“.

Своята нова публика привлече и ателието на реставратора. То се превърна в специално място за по-големите ученици, които откриха в музея интересна и различна алтернатива за ваканцията.

ЕТНОтеката се проведе на няколко места в музейния комплекс – в двора на Куюмджиевата къща, в основната експозиция и в най-новото музейно пространство „Светът на ютията“. Различните локации допринесоха за усещането за приключение, особено по време на игрите, в които участниците трябваше да откриват скрити символи, послания и съкровища.

За реализацията на новата музейна образователна инициатива бяха привлечени и външни специалисти – майстори-занаятчии и партньори на музея, както и студенти от специалност „Етнология“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

„Участието на студентите създаде възможност за практическо приложение на придобитите от тях знания и умения, а за музея представлява ценен ресурс за разработване на нови образователни формати и работа с детска публика“, подчерта Малина Гаджева.

Първото издание на ЕТНОтеката показа, че когато са предложени интересни и интерактивни възможности за учене и творчество, децата с желание оставят телефоните настрана. Музеят се превърна в пространство за общуване, откривателство и създаване – доказателство, че „лято без екрани“ не само е възможно, но може да бъде и истински интересно.