Пръскат срещу кърлежи в Пловдив

Планираната есенна масова дезакаризация на тревните площи започва от 1.09.2026 г., утре, съобщават от ОП „Дезинфекционна станция”.

Третирането срещу кърлежи ще се проведе при следния работен график:

1-ви и 2-ри септември – тревни площи на територията на р-н „Централен“, р-н „Тракия“ и обособените площадки за свободно разхождане на домашни кучета.

3-ти септември – тревни площи на територията на р-н „Тракия“ и дворовете на територията на училища.

4-ти септември – тревни площи на територията на р-н „Тракия“; дворовете на територията на училища и обособените площадки за свободно разхождане на домашни кучета.

5-и септември – тревни площи на територията на детски градини и ясли.

9-и септември – тревни площи на територията на р-н „Южен“, р-н „Централен“ и р-н „Тракия“.

10-и септември – тревни площи на територията на р-н „Южен“, р-н „Централен“ и р-н „Западен“.

11-и септември – тревни площи на територията на р-н „Източен“ и р-н „Западен“.

12-и септември – тревни площи на територията на детски градини и ясли.

14-и и 15-и септември – тревни площи на територията на р-н „Централен“ и р-н „Западен“.

16-и септември – тревни площи на територията на р-н „Северен“, р-н „Южен“ и р-н „Западен“.

17-и септември – тревни площи на територията на р-н „Северен“ и р-н „Южен“.

18-и и 21-ви септември – тревни площи на територията на р-н „Северен“.

23-ти и 24-ви септември – тревни площи на територията на р-н „Източен“.

Обработките по дезинсекция срещу акари ще се извършват във времето от 07:00 ч. до 14:30 ч. и от 21:00 до 04:30.

Във връзка с подготовката по церемонията за отбелязване Деня на Съединението, на 4-ти септември на територията на район „Централен“ от 5:00 часа ще се извърши и дезинсекция срещу комари.

Специализираните екипи ще използват биоциди, разрешени за употреба от МЗ, в съответната препоръчителна доза и концентрация.

При неблагоприятни метеорологични данни (дъждовно и ветровито време), обработките ще продължат при следващ работен ден с подходящи за работа условия.