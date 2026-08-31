Центърът за социални и здравни услуги към КСУДС – Пловдив празнува 2 години

Центърът за социални и здравни услуги (ЦСЗУ) към Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) – Пловдив ще отбележи две години от откриването си с празнично събитие и Ден на отворените врати. Инициативата ще се проведе на 1 септември 2026 г. в Центъра, който се намира в кв. „Столипиново“, район „Източен“, на ул. „Калина“ № 61.

Празничната програма ще започне в 10 ч. с официална част и музикален поздрав от децата, които посещават Центъра. По време на събитието ще бъде отбелязан и специален личен празник – 100-годишният юбилей на Сание Юсуфова.

От 11 до 13 ч. Центърът ще отвори врати за всички жители на квартала и гости, които искат да се запознаят с неговата дейност и с възможностите за подкрепа, които предлага. Посетителите ще могат да се включат в арт ателие и компютърни занимания, както и да се срещнат с екипа на ЦСЗУ.

Сред основните акценти в Деня на отворените врати са безплатните консултации с лекар, психолог и юрист. Те ще се провеждат по реда на идване в рамките на обявения часови диапазон.

Лекар ще консултира гражданите по въпроси, свързани със здравето на децата и останалите членове на семейството. Сред темите са правилното развитие и грижите за детето от най-ранна възраст, профилактиката на заболявания, изграждането на здравословни навици и разпознаването на ситуациите, в които е необходимо да се потърси медицинска помощ.

Юрист ще предоставя информация и насоки по въпроси, свързани с правата и задълженията на децата и родителите, родителските права, необходимите документи и административните процедури. Гражданите ще могат да получат подкрепа и при затруднения в общуването и взаимодействието с институции.

Психологът в Центъра ще консултира по теми, свързани с отглеждането и възпитанието на децата, подходите при неприемливо поведение, подкрепата на детето при ситуации на напрежение и конфликти в семейството, както и адаптацията му към детската градина и училището.

Две години след откриването си Центърът е повод за равносметка на постигнатото в подкрепа на общността на кв. „Столипиново“, но и за утвърждаване на ангажимента за устойчив и достъпен достъп до социални и здравни услуги в общността. Инициативата е възможност повече хора да се запознаят отблизо с работата на екипа и с подкрепата, която могат да получат на място.

Центърът за социални и здравни услуги е създаден в рамките на Проект № BGLD-3.002-0006-C01 „Създаване на Център за интегрирани социални и здравни услуги на едно гише в кв. Столипиново“. Проектът се финансира по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.