Синдикат „Образование“: Проблемът не е в модела „парите следват ученика“

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ се обяви срещу идеята за отказ от модела „парите следват ученика“, определяйки призивите за подобна промяна като твърде опростен поглед към начина, по който днес се финансират българските училища.

Позицията идва след като Министерството на образованието и науката обяви намерение да разработи в рамките на около година нов модел за финансиране на образователната система, който да сложи край на досегашния принцип „парите следват ученика“.

От Синдикат „Образование“ припомнят, че системата на делегираните бюджети е въведена след голямата учителска стачка през 2007 г. и според тях е дала на училищните директори по-голяма самостоятелност при управлението на средствата. Като едно от предимствата те посочват възможността неизразходваните средства да остават в бюджетите на училищата като преходен остатък.

Според синдиката обаче днес не е коректно финансирането на училищата да се свежда единствено до броя на учениците. Делегираният бюджет вече включва и други компоненти, сред които броят на паралелките и средствата за физическата среда. Най-голяма тежест все още има броят на учениците, но според организацията системата отдавна не функционира в чистия си вид като „парите следват ученика“.

От „Образование“ предлагат към модела да бъде добавен и още един компонент – брой учители, който да гарантира по-стабилно финансиране на възнагражденията и да не поставя заплатите на педагогическите специалисти в пряка зависимост от броя на учениците.

Допълнителни средства, но не за сметка на други училища

Според синдиката по-добър модел би бил този, който осигурява допълнително финансиране за училищата с малък брой ученици и недостатъчни бюджети. Организацията обаче е категорична, че подобна подкрепа не трябва да бъде осигурявана чрез намаляване на средствата за други учебни заведения.

Оттам поставят и по-големия въпрос за общото финансиране на образованието. Според синдиката промяната на модела няма да реши основния проблем, ако средствата за системата като дял от БВП продължат да бъдат ограничавани.

Финансиране според резултатите крие рискове

От Синдикат „Образование“ предупреждават и срещу евентуално обвързване на финансирането с резултатите на учениците.

Според организацията в България все още няма единни и достатъчно ясни критерии за измерване на качеството в образованието. Освен това резултатите на учениците не зависят единствено от работата на учителите, а и от мотивацията и дисциплината на децата, както и от участието на родителите в образователния процес.

Подобен модел според синдиката може да доведе и до изкуствено завишаване на оценките. Освен това училища, които работят с повече деца със специални образователни потребности, ученици от уязвими групи или деца, пристигнали от чужбина, могат да се окажат в по-неблагоприятно положение.

По-малки класове и повече средства за учители

Според Синдикат „Образование“ настоящият модел може да бъде подобрен, но това трябва да върви с увеличаване на средствата за образование.

Организацията настоява финансирането да гарантира учителските заплати, да позволи намаляване на броя на учениците в класовете и групите и да осигури достатъчно средства за ремонти и вътрешна инфраструктура.

От синдиката поставят въпроса и за дисциплината в училище. Сред предложенията им са възстановяване на авторитета на учителя, по-стриктно спазване на училищните правила, оценка по дисциплина, повече ангажименти за родителите и реално прилагане на ограниченията за използване на мобилни телефони в училище.

В позицията се коментира и въпросът за учебното време. От Синдикат „Образование“ отбелязват, че според тях част от родителите все повече възприемат училището като социална услуга, която трябва да осигурява грижа и сигурна среда за децата, вместо да поставят на първо място качеството и резултатите от образователния процес.