Какво да правим в Пловдив (28.08– 03.09)

Нашата кауза това лято: Епископската базилика по пътя към ЮНЕСКО

Ако има място в Пловдив, което заслужава да бъде видяно поне веднъж, това безспорно е Епископската базилика. Един от символите на града днес е и на прага на нещо още по-голямо, а именно – кандидатурата за включване в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Епископската базилика е най-голямата раннохристиянска базилика у нас и дом на едни

от най-впечатляващите мозайки в Европа. В момента тя е в процес на подготовка на

кандидатурата си за включване в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО и е

сред най-сериозните претенденти за това престижно признание.

През юли и август всички желаещи могат да подкрепят този процес по един лесен начин – като върнат пластмасови бутилки или кенове в автоматите на Lidl и изберат опцията за дарение.

Една бутилка. Една стъпка по-близо до ЮНЕСКО.

28 aвгуст

стАРТирай лятото 2026

Акварелни вълшебства

Творческа работилница с Мария Маккълок.

Подходяща възраст: над 7 г.

Къщата на Верен Стамболян

11:00 часа

OPERA OPEN 2026: КАРМЕН – Бизе/CARMEN – Bizet

Диригент – Григор Паликаров

Режисьор – Урсула Хорнер

Сценография – Мария Ветероска

Художник костюми – Мария Пупуччевска

Художник осветление – Васко Лисичов

Хормайстори – Атанаска Попова, Цветан Цветков

Асистент-режисьор – Тодорка Митковска

Концертмайстор – Марта Бонева

ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА И ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Кармен – Светлина Стоянова

Дон Хосе – Иван Момиров

Ескамилио – Константин Рител

Микаела – Вера Гиргинова

Цунига – Евгений Арабаджиев

Моралес – Николай Бачев

Фраскита – Мария Анастасова

Мерседес – Нели Петкова

Данкайро – Александър Баранов

Ремендадо – Марк Фаулър

Лилас Пастия – Борис Кучков

Хор, Балет и Оркестър на Опера Пловдив

Античен театър Пловдив

20:30 часа

И това ще мине

Три жени. Три гледни точки. Нула претенции, че имаме отговорите. Самоирония, малко истини и много поводи да се посмеем на нещата, които обикновено ни вкарват в паника.

Красимира ще обсъди нещата, които никога няма да минат в България – опашките в КАТ, висенето на гише за лична карта. Освен това ще помечтае и нас да ни отнесе същото, което е отнесло динозаврите преди 68 милиона години.

Оля Малинова ще разкаже какво е да си „неуспяла майка“, защо е окей да обичаме парите и кой е любимият й будител от освобождението.

Елисавета Белобрадова ще говори за откритата комуникация, личните граници и лудостта, която всички имаме. Някои – в по-големи дози от други.

Лятно кино Орфей

21:00 часа

Shake That Хълм: Eldoria 2026

Вече 11 години Shake That Хълм изгражда собствена фестивална култура и доказан формат на Младежкия хълм.

През 2026 започва нова ера.

Eldoria е първият свят от поредица фестивални вселени – имерсивно open-air преживяване, създадено да те потопи изцяло в светлина, звук и движение.

В продължение на три дни хълмът се трансформира в отделна реалност с 6 тематични сцени, 150+ артисти и над 48 часа музика и пърформанси. Мащабна сценография, артистични инсталации и архитектурни конструкции изграждат пространство, в което не присъстваш – влизаш.

Фестивалната територия включва маркет зона и творчески зони, стайлинг и beauty пространство, зона за деца, food & beverage концепции и внимателно изградена среда, балансираща ритъм, естетика и свобода.

Участие във фестивала Eldoria 2026 ще вземат Astral Projection, John Digweed, Shakta и много други…

Младежки хълм

28.08. – 30.08.2026

XIX PolineROOOCK Festival

Полинеро Рок Фест е събитие, което обединява феновете на рок музиката и популяризира местни и международни артисти.

Историята на Полинеро Рок Фест датира от началото на 90-те години, когато рок музиката започва да придобива все по-голяма популярност в България. Събитието е създадено с цел да предложи платформа за нови таланти, както и да събере на едно място утвърдени имена от българската и международната рок сцена.

Акцентът на тазгодишния фестивал е специалният концерт на Ronnie Romero – един от най-разпознаваемите съвременни рок и метъл вокалисти и емблематичен глас от ерата на Rainbow.

Чилийският певец има впечатляваща международна кариера, работил е с легендарни рок музиканти и супергрупи и е участвал в създаването на над 25 дългосвирещи албума.

През трите фестивални дни на сцената на Летния театър ще се качат общо 11 групи и изпълнители: A-Grupata, Affection, Black Rose, Coven 5, Forgot the Ten

Летен театър Бунарджика

28.08 – 30.08.2026

Нов Платък

Нов Платък е нов проект, чието начало е поставено от младия саксофонист Йоан Иванов с идеята за еднократно участие на Международния джаз фестивал в Банско 2026. Замислен като възможност Йоан да разгърне пълния си потенциал, подкрепен от по-опитните си колеги, проектът бързо надрасва първоначалния си план. Спонтанната химия и силната интуитивна връзка между музикантите превръщат еднократния експеримент в официална, зряла формация.

Името „Платък“ препраща към малката дървена пластинка, чиито вибрации раждат звука на саксофона. Всеки платък носи свой собствен характер и специфика, но понякога един нов платък донася такава жизненост и отзивчивост, че катализира изцяло енергията на инструмента.

Въпреки първоначалното намерение на Йоан той да влезе в ролята на този свеж „нов платък“, амбицията и живата творческа енергия на останалите членове бързо балансират везните. Днес Нов Платък е равнопоставена формация без единствен двигател — пространство, в което всеки музикант намира своя органичен момент на блясък, а общият звук носи точно онази жизненост и отзивчивост, от която българската джаз сцена има нужда.

Джаз клуб В джаза

21:00 часа

29 август

ТЕРМИНАТОР 2: СТРАШНИЯТ СЪД 4К

През 1997 г. оцелелите от ядрения апокалипсис водят безмилостна война срещу роботите и машините, които сами са създали. За да убият окончателно Джон Конър – водача на човешката съпротива – в миналото са изпратени два „киборга“. Тяхната мисия е да убият Конър, докато той все още е дете.

Първият модел от серията „Терминатор“ се проваля през 1984 г. Вторият модел, изграден от променящ се течен метал, е много по-напреднал и започва преследване на детето и неговата майка Сара през 90-те години. Хората от бъдещето изпращат Терминатор, който да защити младия Конър. Двубоят между двата робота придобива титанични измерения.

Lucky Дом на киното

18:30 часа

Joe Henderson Tribute

Вечер, посветена на един от най-отличителните фигури в историята на джаза – Joe Henderson.

Ще чуете музика от различни периоди в творчеството му – от емблематичните композиции и записи за Blue Note до по-късните му музикални търсения и приключения, изпълнени с характерния му баланс между ритъм, мелодичност, свобода и експресивност.

Един трибют към музикант, който оставя дълбока следа в развитието на модерния джаз.

Пиано – Steve Hamilton

Барабани – Теодор Тошков

Бас – Петър Терзиев

Саксофон – Ралица Тонева

Джаз клуб В джаза

21:00 часа

MAZETTO GROOVES @ Bally Club / 29.08.2026

Всичко, от което една Събота се нуждае, е правилният DJ и готина компания. От първото ще има двойна доза – paff & Shishkaveli ще се погрижат за насторението ви, a другата част оставяме на вас

Bally Club

21:00 часа

30 август

Al Bano

Пловдив ще посрещне една от най-големите легенди на италианската музика – Al Bano – за концерт, който обещава да се превърне в едно от най-запомнящите се и вълнуващи събития в културния календар на България.

Особено вълнуващ акцент в програмата ще бъде участието на неговата дъщеря Jasmine Carrisi. Млада, модерна и уверено изграждаща собствена кариера, тя носи знака на новото поколение на италианската музика. Съвместната им поява на сцената придава на концерта дълбоко личен и емоционален характер – среща между поколения, традиция и бъдеще.

Към звездния състав се присъединяват и две изключителни международни артистки: Laura Bretan – световно признато сопрано и Montserrat Marti Caballé – утвърдена оперна певица с международна кариера и достойна наследница на великата Монсерат Кабайе.

Концертът ще предложи впечатляваща симбиоза между поп и класическа музика, между легендарен опит и млад талант, между италианска страст и величието на Античния театър – една от най-впечатляващите сцени в Европа.

Античен театър Пловдив

20:00 часа

Останалите събития може да проследите в дигиталния двуезичен пътеводител под тепетата Lost in Plovdiv.