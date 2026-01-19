Опитаха да оберат църквата в Тракия

Мъж е задържан при опит да проникне с взлом в храма „Св. Преображение Господне“, съдът му наложи постоянен арест



Опит за посегателство от православен храм в пловдивския квартал „Тракия“ бе предотвратен след бързи и професионални действия на служители на реда, съобщиха от полицията.

Сигналът за мъж със съмнително поведение около църква е получен вечерта на 28 декември миналата година около 20 часа. Незабавно е била създадена организация, а на място униформените задържали 31-годишен мъж с инициали Х.П., познат на полицията, който пристигнал с лек автомобил и се готвел да проникне с взлом, за да открадне пари от храма.

В рамките на образуваното досъдебно производство са иззети различни веществени доказателства, а материалите са докладвани в Районна прокуратура – Пловдив (РП), вследствие на което криминалнопроявеният мъж е привлечен като обвиняем за опит за кражба от православния храм „Св. Преображение Господне“ в пловдивския квартал „Тракия“, съобщиха от държавното обвинение. По искане на РП съдът му е наложил постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

По данни на прокуратурата мъжът се приближил до един от прозорците на църквата и започнал да го разбива с твърд предмет, с цел да отнеме пари – дарения, без разрешение на църковното ръководство. Опитът за кражба е останал недовършен поради независещи от волята му причини, след като бил задържан от полицейските служители.

Деянието е квалифицирано като опит за кражба, извършена чрез използване на техническо средство и повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, по съответните текстове на Наказателния кодекс.

Работата по случая продължава, като се проверява и евентуалната съпричастност на обвиняемия към други подобни посегателства срещу парични дарения от църкви и параклиси на територията на Пловдивска област.