В Тракия и Филипово без вода

Районът на блок 142 в Тракия продължава да няма вода. Вчера на сайта на ВиК Пловдив бе съобщено, че там има авария на водопровод.

Без водоснабдяване са и живущите до бул.“България“ №142 във Филипово.

Ремонт на канално отклонение е прчината адресите около ул. „Капитан Георги Мамарчев“ №1 в центъра на града да нямат вода.

Проблеми по водопроводната мрежа има и на бул. „Ал. Стамболийски“ №35 в Южен.

От ВиК Пловдив предвиждат водоснабдяването по тези адреси да бъде възстановено до 16-17 часа днес.

В Асеновград е аварирал захранващ водопровод на ул.“Искра“.

Без вода е районът на Стопанския двор в село Калояново.

Нарушено е водоподаването в следните населени места: Поповица, Православен, Първенец, Гълъбово, Иван Вазово и Голям Чардак.