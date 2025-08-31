АктуалноЖивотНовини

Времето в Пловдив на 31 август 2025 г.

Жълт код за валежи в три общини в областта – Сопот, Карлово и Хисаря

Слънцето изгрява в 6 ч. и 50 мин. и залязва в 20 ч. и 3 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 13 мин. Атмосферното налягане ще бъде по-ниско от средното за месеца. След обяд ще започне да се повишава.

Днес от запад на изток през страната ще премине студен атмосферен фронт. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Жълт код за валежи има издаден в три общини в областта – Сопот, Карлово и Хисаря.

Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще се усили и с него ще нахлуе хладен въздух. Максималните температури ще са от 25°- 29° С.

Снимка: Stanimir Petkov Photosmile

