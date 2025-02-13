Гигантска строителна инвестиция на 30 дка до Хирургиите
Мащабно строителство предстои да започне на терен в непосредствена близост до УМБАЛ „Св. Георги“. Теренът е съседен на Хирургиите и вече е разчистен от дребна растителност, храсти, като видимо в съвсем скоро време ще започне и по-сериозната работа. Мястото вече е оградено, но все още няма табели и информация какво точно ще представлява строителството.
Имотът е в размер от около 28 дка. Оригиналният план за мястото е бил там да се изгради хеликоптерна площадка за най-голямата болница у нас. Държавният имот бе продаден чрез държавно дружество преди няколко години на фирмата Булфарма „ООД“, собственост на различни лечебни заведения, сред които и „Пълмед“.
Според ОУП имотът е отреден за „комплекс за здравеопазване“. Какво точно ще се строи предстои да разберем, тъй като информационни табели на мястото все още няма.
218 коментари
Hey everyone, if anyone needs dosage instructions about common medicines, I found this online directory. It explains how to take meds in detail. Reference: https://magmaxhealth.com/Lipitor. Hope this is useful.
In terms of medical specifications, data is available at the detailed guide on: https://magmaxhealth.com/olanzapine.html for correct administration.
Hello, if you are looking for side effects info regarding prescription drugs, check out this online directory. You can read about drug interactions clearly. Link: https://magmaxhealth.com/Lamictal. Very informative.
regarding the dosage guidelines, please review the detailed guide on: https://magmaxhealth.com/rosuvastatin.html to ensure correct administration.
In terms of proper usage instructions, please review the medical directory at: https://magmaxhealth.com/ for correct administration.
If you are looking for I recommend this reliable site here for the best prices. Stop overpaying hassle-free.
Hello, if anyone needs a useful article regarding prescription drugs, I found this health wiki. It explains usage and risks very well. Read more here: https://magmaxhealth.com/Lamictal. Thanks.