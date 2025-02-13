Гигантска строителна инвестиция на 30 дка до Хирургиите
Мащабно строителство предстои да започне на терен в непосредствена близост до УМБАЛ „Св. Георги“. Теренът е съседен на Хирургиите и вече е разчистен от дребна растителност, храсти, като видимо в съвсем скоро време ще започне и по-сериозната работа. Мястото вече е оградено, но все още няма табели и информация какво точно ще представлява строителството.
Имотът е в размер от около 28 дка. Оригиналният план за мястото е бил там да се изгради хеликоптерна площадка за най-голямата болница у нас. Държавният имот бе продаден чрез държавно дружество преди няколко години на фирмата Булфарма „ООД“, собственост на различни лечебни заведения, сред които и „Пълмед“.
Според ОУП имотът е отреден за „комплекс за здравеопазване“. Какво точно ще се строи предстои да разберем, тъй като информационни табели на мястото все още няма.
168 коментари
Chào anh em, người anh em nào cần trang chơi xanh chín để cày cuốc Game bài thì xem thử con hàng này. Tốc độ bàn thờ: https://homemaker.org.in/#. Chúc các bác rực rỡ.
Xin chào 500 anh em, người anh em nào cần trang chơi xanh chín để gỡ gạc Tài Xỉu đừng bỏ qua trang này nhé. Nạp rút 1-1: Nhà cái BJ88. Về bờ thành công.
Chào anh em, người anh em nào cần nhà cái uy tín để giải trí Tài Xỉu thì xem thử chỗ này. Đang có khuyến mãi: https://gramodayalawcollege.org.in/#. Chúc anh em may mắn.
Hello m?i ngu?i, ngu?i anh em nao c?n nha cai uy tin d? cay cu?c Game bai d?ng b? qua con hang nay. Uy tin luon: https://homemaker.org.in/#. Hup l?c d?y nha.
Hi cac bac, ngu?i anh em nao c?n c?ng game khong b? ch?n d? choi Da Ga thi xem th? con hang nay. Uy tin luon: Game bai d?i thu?ng. V? b? thanh cong.
Hi các bác, người anh em nào cần trang chơi xanh chín để giải trí Tài Xỉu thì vào ngay con hàng này. Đang có khuyến mãi: Nhà cái BJ88. Về bờ thành công.
Chào cả nhà, ai đang tìm trang chơi xanh chín để giải trí Đá Gà thì vào ngay trang này nhé. Tốc độ bàn thờ: Link vào Dola789. Chiến thắng nhé.