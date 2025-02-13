Гигантска строителна инвестиция на 30 дка до Хирургиите
Мащабно строителство предстои да започне на терен в непосредствена близост до УМБАЛ „Св. Георги“. Теренът е съседен на Хирургиите и вече е разчистен от дребна растителност, храсти, като видимо в съвсем скоро време ще започне и по-сериозната работа. Мястото вече е оградено, но все още няма табели и информация какво точно ще представлява строителството.
Имотът е в размер от около 28 дка. Оригиналният план за мястото е бил там да се изгради хеликоптерна площадка за най-голямата болница у нас. Държавният имот бе продаден чрез държавно дружество преди няколко години на фирмата Булфарма „ООД“, собственост на различни лечебни заведения, сред които и „Пълмед“.
Според ОУП имотът е отреден за „комплекс за здравеопазване“. Какво точно ще се строи предстои да разберем, тъй като информационни табели на мястото все още няма.
148 коментари
Chào cả nhà, bác nào muốn tìm chỗ nạp rút nhanh để chơi Nổ Hũ đừng bỏ qua địa chỉ này. Nạp rút 1-1: Tải app BJ88. Về bờ thành công.
Xin chao 500 anh em, bac nao mu?n tim c?ng game khong b? ch?n d? cay cu?c Game bai thi tham kh?o d?a ch? nay. Khong lo l?a d?o: sun win. V? b? thanh cong.
Chào cả nhà, bác nào muốn tìm chỗ nạp rút nhanh để giải trí Casino thì tham khảo trang này nhé. Tốc độ bàn thờ: https://pacebhadrak.org.in/#. Chúc các bác rực rỡ.
Chao anh em, ngu?i anh em nao c?n c?ng game khong b? ch?n d? gi?i tri Game bai d?ng b? qua con hang nay. Uy tin luon: sun win. Chi?n th?ng nhe.
Chao anh em, ngu?i anh em nao c?n nha cai uy tin d? gi?i tri Game bai thi xem th? d?a ch? nay. T?c d? ban th?: https://gramodayalawcollege.org.in/#. Chuc anh em may m?n.
Chào anh em, người anh em nào cần trang chơi xanh chín để gỡ gạc Nổ Hũ thì vào ngay chỗ này. Đang có khuyến mãi: https://gramodayalawcollege.org.in/#. Húp lộc đầy nhà.
Hi các bác, người anh em nào cần cổng game không bị chặn để giải trí Đá Gà thì xem thử chỗ này. Tốc độ bàn thờ: https://homemaker.org.in/#. Húp lộc đầy nhà.